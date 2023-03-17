繳獲的討債集團相關犯罪工具。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

角頭才解除羈押又暴力討債，警方說明案情。

才解除羈押又重操舊業暴力討債！基隆地檢署指揮與基隆市警察局第四分局、局刑警大隊掃黑專責隊成立專案小組偵辦以角頭黃嫌為首的暴力討債集團，於2023年3月16日掃蕩該集團，並起獲犯案刀械棍棒等證物，展現警察掃蕩幫派之決心。

據了解，先前才因廟口強收保護費和暴力討債被羈押的黃嫌，在解除羈押後，又疑似「重操舊業」在基隆各地從事暴力討債，以被害人積欠債務為由，在被害人住處及公司盯哨，並號召旗下小弟，前往騷擾恐嚇，如有不從即限制自由或以暴力方式脅迫還債。

第四分局表示，本案經基隆地檢署檢察官江柏青指揮偵辦，將具有幫派背景的黃嫌等人逮捕並救出被害人，依組織犯罪、妨害自由、恐嚇取財及傷害等罪嫌移送臺灣基隆地方檢察署偵辦。目前全案已經基隆地檢署聲請羈押，並經基隆地院審理後，裁定黃嫌等人全數羈押禁見，等於是羈押剛放出來後又被關進去押，連警方也表示搖頭。

基隆市警察局第四分局分局長廖修鴻呼籲，掃蕩幫派為當前政府重點工作項目之一，也是居民能安居樂業生活的重要條件，尤其幫派分子影響治安，危害民眾身體及財產甚鉅，第四分局將會持續蒐報事證掃蕩，以維護社會治安，守護市民安全。