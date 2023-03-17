電價審議會今日下午召開，決定高壓用電漲價17％，加上去年電價已調漲高達15％，將漲價約35％。對於面臨用電調漲，高雄捷運表示，每年電費約佔整體營運成本12％，如再調漲17％，兩年來電費漲幅加成已約達35％，已累積每年合計需增加約9000萬之支出，嚴重衝擊營運成本支出，暫時還未有調整票價的規畫。

去年電價審議會決定電價調漲，用電大戶將一口氣漲了15％，北捷曾表示，1年將增加3億元電費，直言要調整票價，也呼籲中央給予額外折扣。

對於電費將面臨調漲，高捷公司指出，每年電費約在3至3.5億譜，約佔整體營運成本12％，今年度如再調漲17％，含去年度調漲15％，兩年來電費漲幅加成已達34.6％，已累積每年合計需增加約9000萬支出，甚為可觀，將嚴重衝擊營運成本支出。

高捷公司表示，政府2050淨零排放溫室氣體減量國家政策，目前各縣市亦積極推動通勤月票，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，認為更應給予綠色大眾運輸工具的捷運與輕軌在電價調漲上的豁免與優惠，然目前電鐵路事業用電優惠僅限於軌道運輸之用電，但車站用電亦為服務旅客，占比亦大。

高捷公司表示，建議前述軌道運輸用電範圍認定應包含車站、機廠之用電，以降低運輸業者之營運成本，或至少運輸用電調幅應予以降低才符合減碳方向，避免運輸成本導致須調升票價而轉嫁至旅客，以維持民眾搭乘意願；目前暫時還未有調整票價的規畫。