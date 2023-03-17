蔡尚樺離開主播台後，於《全民星攻略》、《全明星運動會》擔任節目主持人，更與黃豪平搭檔主持第56屆金鐘獎，流利口條跟機智反應頗受觀眾肯定，後來則暫時離開演藝圈，接下 T1 LEAGUE行銷策略長一職。沒想到忙於工作之餘，遇到不肖人士盜用她的肖像教人投資，意圖詐騙大眾，讓她17日趕緊發限動澄清一切。

蔡尚樺曬出兩張截圖，可見臉書有2個粉專「蔡尚樺財經女王」、「蔡尚樺經濟女神」，盜照宣稱請來蔡尚樺指導民眾投資股票，除了列出從大學到碩士的學歷，還列點式強調投資眼光精準：「2009年至2015年創造近80%年化報酬率」、「七年總投資報酬率達990%，股市獲利數千萬」，更在文末連結放上誘騙民眾加入不明Line群組的連結。

蔡尚樺呼籲粉絲不要被詐騙廣告欺騙。(圖/蔡尚樺 IG)

見此，蔡尚樺在圖片寫下斗大的「詐騙」兩字，還打了一個紅色叉叉，呼籲大家不要上當：「我怎麼可能那麼不要臉，取什麼財經女王還是經濟女神這種名字，而且我的台大商研所是MBA不是EMBA」，隨後呼籲所有民眾：「不要相信通通檢舉！」

蔡尚樺的人生觀念相當務實，15日曾發出一篇勵志文，「人生就是不斷的打怪升級，重要的不是模式的難易，而是每次升等後得到的新技能！一路上跳躍撞出的不只是金幣，是對未來有更多選擇的權利～」，並鼓勵大家勇於嘗試，「多努力一點、大膽一點，有天你會感謝這麼無畏前行的自己。」