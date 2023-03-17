立委傅崐萁擔任國民黨選策會成員引發爭議，且傅崑萁稱「國親合」是由他與吳伯雄促成的說法也遭吳敦義南部辦公室打臉，吳敦義南辦指出，「國親合」是時任國民黨祕書長吳敦義奉馬英九之命與親民黨代表張顯耀漏夜協商出來的結果，當年雙方簽署的協議書可作為證明，有心人不要故意扭曲歷史事實。

吳敦義南辦指出，「國親合」是時任國民黨祕書長吳敦義奉馬英九之命與親民黨代表張顯耀漏夜協商出來的結果，當年雙方簽署的協議書可作為証明。（吳敦義南辦提供／洪浩軒高雄傳真）

吳敦義南辦執行長林清強還原國親合的緣由，他表示，時任親民黨立委張顯耀於2006年12月向時任國民黨主席馬英九提出建議，馬並與親民黨主席宋楚瑜簽下2黨合作的備忘錄。

2007年4月19日，吳敦義與親民黨全權代表張顯耀在台北長榮酒店315號房商議，吳敦義惟恐外界「作文章」，引發不必要揣測，於是找來他與張顯耀共同友人李復甸作證，雙方從19深夜11時一直談判到20日清晨，最終完成全部協議內容，吳敦義除了日期之外，還特別在簽名處註記時間，是96.4.20上午5點15分，留下漏夜談判的歴史紀錄。

林清強表示，因為有當時的國親合作，才使2008年的選舉大勝，馬英九當選總統，大贏謝長廷221萬多票，並在113席立委中奪得81席，取得壓倒性勝利，這些歷史都寫在吳敦義的《堅毅之路》自傳中，書中還提到當時親民黨黨團召集人傅崐萁帶領部分親民黨立委支持泛綠陣營提出的「排馬條款」。

林清強強調，事實就是事實，很多當事人都還在世，如果有人公然扭曲，這種行徑社會自有公評，也坐實外界對選策會的黑金質疑不無道理。