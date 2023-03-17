全台水情吃緊，石門水庫蓄水量低於6成，桃園市水務局表示，桃園北區等8座水資源回收中心開放民眾、企業免費取水，每天全桃園可提供10萬噸以上。另放流水雖然不能飲用，但水質每日檢驗皆符合標準，可用在如沖馬桶、澆花等用途。

桃園市水務局表示，桃園現在有10座水資源回收中心，桃園北區、大溪、石門、龜山、文青、復興、三民、楊梅等8座免費提供民眾用水。桃園北區每天提供7萬噸放流水最高，其次是龜山2萬噸、楊梅5000噸、大溪4750噸、石門3000噸。另外2處為羅浮、義盛中心則是因為水量不大，且當地需求不高，因此沒有開放。

開放的放流水有3英吋太平龍頭、1.5英吋消防水帶接頭及一般水龍頭，此外水質每天檢測，包含酸鹼值、化學需氧量、懸浮物皆屬正常，甚至大腸桿菌群檢驗都是未檢出，民眾可以安心使用。

水務局也說，文青、蘆竹2中心因為離民眾居住地較近，平常都有民眾取水。一般民眾多用來澆灌花圃、洗車等，此外也有廠商會大量載水，不外乎是工地需要抑制揚塵，可以省下水費，另也有工業區設備有冷卻用水的需求。此外如石門中心位於農地旁，也有民眾詢問是否可以作為灌溉，水務局也在驗證放流水中，若採用放流水種植出的作物沒有重金屬殘留等問題，將向農委會爭取，將放流水用在灌溉用途。

另北區中心已經啟動49億再生水計畫，為將放流水透過如逆滲透等技術後，可提供觀音工業區、南亞塑膠公司、中油桃園煉油廠每天4萬噸再生水，其他文青、興建中的中壢也會跟進。因應缺水，水務局將以地下水、再生水、埤塘水、伏流水等多元水源強化桃園水資源供應能力。

水務局提到，因為1期稻作沒有停灌，目前又是稻作急需用水期間，評估到3月底時，石門水庫蓄水率可能僅剩下5成，相較下去年同時期石門水庫為滿水位。因放流水若沒有使用，將直接排向河川，顯得相當可惜，水務局也呼籲民眾、企業可多利用放流水。