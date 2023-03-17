桃園市智障者家長協會選出15名學員，16日起在土地公文化館進行清潔培訓計畫，協會表示，過去已經舉辦多年，合格學員將近百人，去年更有9成成功就業。學員們經過3個月訓練，加上2個月實務訓練後，就能上路。

桃園市智障者家長協會選出15名學員，16日起在土地公文化館進行清潔培訓計畫。（賴佑維攝）

桃園市智障者家長協會表示，近日有40多人報名參加清潔服務人員培訓班，選出15名學員。經過清潔及使用機器的訓練後，擦玻璃、去除蜘蛛網，就連地板打蠟、打掃廁所等，都不是問題。

智障者家長協會理事長游秋明表示，身障者學習能力較差，可能需要長期不斷的重複練習，才能記住事情，而文化基金會相當友善，提供場地練習。將在這裡進行3個月訓練，並有2個月到社區、學校實作。他也說，上期學員有9成已經獲得錄用，並在不同地點工作。

桃園市文化基金會副執行長黃建嘉指出，文化基金會關懷在地弱勢，長期與桃園市智障者家長協會合作，希望提供學習場地，讓身障者在土地公文化館學習清潔服務，他也研擬在法規內盡量給予協助。指導學員的老師劉寶武指出，教導身障者與一般人最大不同在於，每個人障礙類別不同，因此每位同學都有獨特的教學方式，不過若經過完整訓練，他們工作能力不亞於一般人。

劉寶武也說，大家跟身障者接觸機會不多，往往來自片面消息，並將身障者標籤化，只要多包容、理解，多認識，其實可以發現身障者相當可愛。他也說，土地公文化館有許多遊客，內向的學員們除了可以多跟民眾接觸，消除刻板印象，也可以讓他們勇於接觸民眾。