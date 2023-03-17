今年各地出現「倒春寒」的情況特別普遍，進入春天氣溫回暖，桃花開始綻放，但還會有許多地方突然轉冷並降雪。16日河南多地突降「桃花雪」，省會鄭州災情慘重，農用棚架很快被壓壞，連工業園區內的倉庫都整排被大雪壓垮，受到驚嚇的員工說：「就像地震一樣。」

據《快科技》報導，大陸華北地區近期出現了非常神奇的天氣轉變，河南省前幾天還是28℃，16日就直接暴雪，冬天的雪都沒有這場雪來得大。由於值桃花盛開季節，當地人也稱之為「桃花雪」，這一波降雪也讓各地積雪厚度達到20公分以上。

據河南當地傳出的消息，鄭州市中牟縣的一家物流園區內，多個倉庫因為承受不住雪壓而發生倒塌，事發時有數百名員工正在倉庫內作業，突然間天花板開始垮塌，隨之而來的是大量的積雪和碎片，突如其來的屋頂崩塌也造成貨物和設備損毀，部分員工受傷。

報導說，倒塌的倉庫主要存放了服裝、電子產品、食品等貨物，直接被埋在廢墟中。有員工稱，「當時就像地震一樣」。

除了鄭州，南陽還有農戶的大棚因突降暴雪受損，葡萄種植戶表示，降雪20分鐘左右葡萄大棚就開始塌了，找了幾十個工人還是沒來得及割棚，40畝的葡萄棚全部被壓塌，損失慘重。

據氣象分析師指出，這次降雪主要是偏南暖濕氣流加上低層滲透南下的冷空氣共同影響導致的，也有部分地區是地形原因，比如海拔比較高的山區氣溫更低，就容易出現降雪。

不過，這波降溫降雪之後，溫度又會像雲宵飛車一樣陡地回升，週末開始北方氣溫將陸續回暖，周日最高氣溫接近20℃，要注意穿著，避免因溫度變化感冒。