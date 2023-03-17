李俊緯日前到西門町，拜師學做「水晶礦石寶石皂」。（陳俊吉攝）

李俊緯親手製作「水晶礦石寶石皂」，帶回新加坡送女友。（陳俊吉攝）

李俊緯親手製作「水晶礦石寶石皂」，帶回新加坡送女友。（陳俊吉攝）

李俊緯品嚐「神旺普諾麵包坊」的頂級生巧克力蛋糕，大呼好吃。（陳俊吉攝）

新加坡創作歌手Marcus李俊緯來台宣傳新歌〈Let It Go〉、〈每刻都是你〉，除了勤跑通告，還專程到西門町拜師學做「水晶礦石寶石皂」，作為送給女友的白色情人節禮物。兩人去年4月正式交往，今年過年他帶她回家見父母，視彼此為結婚對象，被問到〈每刻都是你〉是否為她而寫？他大方表示：「每個情歌都是為她寫，她是我人生中最好的決定。」

李俊緯與小2歲女友在朋友聚會上相識，他第1次約她看電影就告白，當場被拒絕了，沒想到第2次告白也失敗，讓他反省「對她來講太快了，而且我第二次也是直接說，什麼都沒準備」，他鍥而不捨在第3次告白前先寫好情書、送上鮮花，才終於告白成功。

後來他用心把女友說過的話、喜歡吃什麼食物，全寫在筆記本上，情人節前一周就預訂好她愛吃的義大利麵餐廳，這次來台，他特別手作禮物，先把藍色、紫色的香皂加熱變成液體，重新塑型之後，再切成寶石形狀，漂亮又能展現心意，他說，每次發行新歌當天，女友都會寫親筆信鼓勵他，讓他非常感動，「我們人生目標一樣，能遇到這樣的女孩不容易。」

李俊緯是2017 年《中國新歌聲》新加坡海選冠軍，當時被媒體封為「星國言承旭」，而闖出知名度，他害羞說，「他們說我鼻子以上有點像，我覺得不太像，被這麼說很榮幸！我也會盡量散發出最好的自己。」

他坦言，剛出道時為了賺生活費，拚命狂接駐唱、婚禮、街頭表演......，曾唱到差點失聲，瀕臨崩潰，「我選擇做音樂第1個月，每天用喉嚨8小時，喉嚨痛了好幾個星期，直到有一次演出後我咳嗽有血，才去看醫生」，醫生告訴他是聲帶小結，必須立刻休息，他才停下腳步，利用休息那一兩個月重新學發聲，讓自己唱歌跟講話技巧更好。

他在數位平台上的歌迷幾乎都來自台灣，讓他心存感謝，希望儘快安排在台灣開演唱會，此行除了宣傳新歌，也品嚐了許多美食，他特別稱讚「神旺普諾麵包坊」的頂級生巧克力蛋糕好吃，大呼：「I Like it.」