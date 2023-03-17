饒舌歌手大支近期身型明顯削瘦，遭誤傳因罹癌化療導致體重下降，他得知此事哭笑不得，澄清身材變精壯全靠嚴格節食及加倍運動而來，透露多年來一共瘦了40公斤，除了讓外表更結實好看，另一方面的確是為了健康著想；原來大支從小罹患恐慌症，除了透過運動鍛練身心，登台演出或出席活動前，他都會吞半顆抗焦慮藥物，避免在公開場合發作。

大支近期露面暴瘦模樣令粉絲擔心健康情形。（粘耿豪攝）

大支從小被醫生診斷患有恐慌症，「發作時會手抖、看東西模糊，突然覺得自己快死掉」，出道後最嚴重一次，是2年多前他受邀上網路直播節目，「那時候進行到一半，我突然冒冷汗、眼花超嚴重，感覺整個人快要不行」，當下衝進廁所吃藥，才撐到節目結束，之後他隨身備藥，一有狀況就吞半顆藥減緩心悸。

大支學著接納自己的感受，不再壓抑情緒。（粘耿豪攝）

為了提升身體機能、對抗恐慌，大支2年多來加倍節食、加強運動訓練，體重因而快速下滑，身高185公分的他目前86公斤，打算再瘦3公斤，回到讀高中時的體重，「我一直很努力，下午3點後不吃東西，而且天天健身，我是刻意減肥的，沒有生病」。

大支透過新專輯《愛》詮釋各個面向的情感。（粘耿豪攝）

前幾年疫情，大支多了時間宅在家，透過網路及書籍觀察各個面向的愛，從中創作歌曲收錄在新專輯《愛》中，「這幾年停下來，我才發現心理健康很重要，原來過去太不重視自己的感覺，總是以身邊的人為優先」，久而久之，壓抑太多情緒導致他不時恐慌發作，除了藥物控制，醫師建議他求助心理諮商。

新歌〈深呼吸〉就是他去年4月開始諮商後寫的作品，「上諮商課程才知道原來我對這個世界很不信任、對很多關係都不信任，是一個很悲觀的人」，他過去不斷否定自己這方面的想法，如今試著跟自己和解，恐慌次數逐日減少，並透過旅遊抒壓，重新找回自己。