為拓展學生國際視野，桃園市健行科大餐旅管理系今日特別邀請法國名廚凱文．雷貝勒克（Kevin Le Bellec）來台，為學生演示頂尖法式廚藝。校方期盼，透過星級主廚示範教學，讓學生認識法式料理精髓，鼓勵學生在疫情降溫時期，把握機會參與法國實習，精進專業知識與磨練廚藝。

前菜「干貝凍糕、番紅花貽貝佐香芹」。（健行科大提供／蔡明亘桃園傳真）

健行科大餐旅管理系的國際廚藝展演今吸引約50名學生參與，大多都是對法式廚藝或烘焙有興趣的學生報名，現場還有7名廚藝、烘焙相關專業的教師陪同。開場介紹法國實習計畫與當地風土民情後，凱文即展開廚藝演示，他教導學生如何保留海鮮食材的鮮甜美味，並加入香芹、白葡萄酒、紅蔥頭和番紅花蕊進行調味與裝飾，完成一道充滿驚喜感的前菜「干貝凍糕、番紅花貽貝佐香芹」。

甜點「鳳梨酥餅、椰雲、香菜調味」。（健行科大提供／蔡明亘桃園傳真）

凱文在甜點品項採用法式布列塔尼椰子酥餅，再加上酸甜鳳梨果片、香菜、黑蘭姆酒等，製成帶有多層次風味的甜點「鳳梨酥餅、椰雲、香菜調味」，途中他也教導學生控制火候觀念，展現從傳統中創新元素的發想，看見凱文精湛手藝，許多同學也拿起手機拍照留念。

許姓同學分享，要在大眾面前展演廚藝，凱文能保持冷靜烹調，令她印象深刻也有所啟發，原認為法國陌生又遙遠，經展演交流後，覺得赴法學習也是不錯選擇。

健行科大今邀請專業法國主廚凱文．雷貝勒克（Kevin Le Bellec）來台，為學生示範法式廚藝，約50名學生報名參與，演示途中專心看著主廚大秀專業技巧。（健行科大提供／蔡明亘桃園傳真）

餐旅管理系主任楊舒涵表示，凱文擁有多間米其林星級餐廳工作經驗，同時擔任法國菲尼斯泰爾省工藝培訓中心廚藝老師與台灣實習培訓計畫負責人，2014起系上每年安排學生到法國實習，皆由凱文擔任導師，非常照顧台灣學生。

楊舒涵表示，由於過去3年適逢疫情，許多同學被迫放棄海外實習機會相當可惜，今年疫情降溫，盼同學能把握機會，到法國汲取新知，參與者先至職訓中心訓練後，還能到米其林星級餐廳磨練廚藝，提升國際競爭力。