有巢氏房屋民生敦北加盟店2022年創造超過8,000萬元業績的好成績，並拿下「有巢氏房屋全台店總業績第四名」，店內更有3位房仲經紀人個人業績突破千萬！在房仲業深耕超過30年的店東張宜羚及店長范媚媖是幕後功臣，兩人合作無間的默契，與夥伴如同家人的情感，帶領團隊一步步邁向成功。

自覺職涯發展受限 加盟有巢氏房屋打造更寬廣舞台

張宜羚與范媚媖這兩位超級業務，都是一畢業就進入了房仲業，張宜羚笑說：「我以前個性很自閉，不太敢跟別人說話！」當年張宜羚在信義房屋擔任店務秘書，當她向主管提出要轉任房仲經紀人時，完全不被看好，沒想到第一年就拚出「信義房屋全台個人業績總冠軍」的成績，並成為信義房屋第一位女性店長。而范媚媖原本也是內向溫順的個性，剛入行時甚至壓力大到晚上會做惡夢，在張宜羚的悉心指導下，越做越上手，在信義房屋服務12年間，多次拿下個人業績冠軍殊榮。

為了給家人更好的生活，張宜羚在信義房屋工作16年間，拼命工作、鮮少休假，也犧牲了陪伴孩子的時間；另一方面，職涯發展到頂也讓她想要改變，因此她決定離開培育她的老東家，開創新的人生。

張宜羚回憶：「那時有幾個加盟品牌都提出非常優渥的條件找我合作，後來我選擇有巢氏房屋，因為它最有溫度，也是唯一沒有想用金錢利益說服我，而是用未來發展性說動我的品牌。」除此之外，有巢氏房屋「在地經營社區專家」的品牌理念，也是吸引她的原因之一。她找了范媚媖及幾位過去的夥伴一起創業。

有巢氏房屋民生敦北加盟店以客製化及一條龍服務，再加上聯賣制度加持，業績年年成長。(圖/永慶房產集團提供)

跟著總部、掌握先機 業績5年來翻倍成長

2006年，有巢氏房屋民生敦北加盟店成立，張宜羚坦言，剛開始其實蠻辛苦的，但她帶領團隊一步一腳印深耕社區，落實「有事找小巢」的服務理念，加上永慶加盟總部提供各方面資源及協助，營運慢慢步上軌道。

此外，她也十分肯定永慶房產集團在科技系統、制度規章等方面，不斷在進化升級，並會舉辦各種課程及經驗分享，而且加盟總部對市場趨勢的敏銳度非常高，只要跟著總部走，就能掌握先機、提前布局。

有巢氏房屋民生敦北加盟店近5年業績年年成長，2022年業績較2021年更大增1,000萬元，絲毫不受房市轉變影響，范媚媖公開她們的成功祕訣：「客制化」與「一條龍服務」，除了一般住宅產品，她們團隊也經營店面、土地、商用不動產等產品，能滿足客戶不同的需求；一條龍服務囊括估價、整合、搬遷、修繕等等，需求在哪、服務就到哪！

永慶加盟四品牌的「聯賣制度」則是另一項助攻業績的秘密武器！范媚媖說：「永慶加盟四品牌市占率高、物件多，經紀人能省下大量開發時間，媒合更快，客戶當然更開心。」張宜羚也強調，「聯賣制度」不僅公平公正，友店合作共好的優良文化，再搭配操作簡單的〈i行動系統〉，都是別的加盟品牌所不及的。

值得一提的是，不僅有巢氏房屋民生敦北加盟店去年聯賣業績成長了1.2倍，帶動店業績突破8,000萬元大關，而統計台北市有巢氏房屋加盟店聯賣業績，也較2021年增加了7成之多。

張宜羚與范媚媖視同仁為家人，協助同仁提升專業知識及能力，希望能培育出更多位千萬經紀人。(圖/永慶房產集團提供)

為客戶多想一點 才能創造更多服務機會

問起兩人是如何能在房仲產業屹立不搖，她們不約而同地說：「把客戶當成朋友。」張宜玲認為，人與人相處，要用真心換真心，每一次的服務都設身處地站在客戶的角度思考，客戶對我們完全信賴，未來就會一再回頭找我們服務。

范媚媖也分享過去的案例：前幾年同仁接獲一位老先生來電，要委託賣房子，同仁前往現場估價時，老先生卻開出低於行情的價格、且急著出售，進一步詢問原因，老先生卻不願說明。那段期間詐騙案時有所聞，同仁不禁懷疑老先生可能被詐騙了，因而報警請求協助，結果發現老先生確實是遭到詐騙，因而成功保住了老先生的房產。

范媚媖笑說：「我們的同仁很雞婆，會為客戶多想一點，雖然沒有成交，但他們覺得自己做了一件好事，更覺得驕傲，還獲得台北市政府頒發感謝狀！換做其他品牌的房仲經紀人，很可能就開心接案，畢竟低於行情的價格很好成交。」

在台北市民生社區深耕18年，有巢氏房屋民生敦北加盟店已成為在地居民無可取代的好厝邊。不僅邀請專業講師為老客戶免費舉辦房市、稅賦相關的課程講座，分享產業新知等，甚至還有客人會臨時託付小孩請她們幫忙照看；已經行之有年的二手書募集活動，也從不停歇，將小巢的愛心散布至台灣各個角落。

張宜羚和范媚媖團隊目前約20人左右，不僅超過六成夥伴年薪突破100萬元，且他們平均年資也逼近十年，不但協助同仁提升專業知識及能力，更打造像個大家庭的工作環境，建立彈性的作業模式，成為他們兼顧工作和家庭的堅強後盾。今年，是有巢氏房屋民生敦北加盟店深耕民生社區的第18年，希望能協助更多客戶完成不動產交易，並期許店業績能突破1億元，還要幫助更多同仁達成「千萬業績經紀人」的目標，成為台北市加盟房仲品牌的標竿。