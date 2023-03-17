開腦可不是開玩笑的，手術稍有不慎可能影響患者一生，台南市立安南醫院引進南台灣首部手術導航機器人，用機器取代醫師的手，手術成功率與精準度接近百分百，成為南台灣腦部手術患者的新福音。

「醫師的手再怎麼穩定，必然有其極限。」安南醫院神經外科主任莊皓宇舉例，面對腦部腫瘤，手術要通過腦脊髓液、旁有血管，深處還有腦幹構造，過程有一定風險。

腦部手術導航機器人是以「視覺辨認」輔助導航系統，使用上就如同電動車自動駕駛，相較傳統的光學導航系統，確實克服了某些難度及盲點，強化醫師對機器手臂導航的信賴度，連帶提升手術品質。莊皓宇肯定這項設備為外科手術帶來更高效且精準地的幫助。

莊皓宇表示，有了這部機器，在腫瘤穿刺檢查部分，依靠穩定的機器手臂與精準定位，只需10分鐘，便可設定器械在腦部每秒穩定前進和退出0.5公厘，醫師做完手術前置作業，後續就能安心交給機器手臂執行，得到精準的冰凍切片報告。

安南醫院院長林聖哲表示，神經外科手術除了仰賴醫師精熟的技術和手術經驗，如果能加上先進醫療科技的幫忙，對手術前、中、後的執行都大有助益，對患者本身更能提供有效而安全的保障。

安南醫院宣布引進南臺灣第一部腦部手術導航機器人，開啟南部腦外科精準手術的新頁。

不過這部高科技機器設備售價高達5500萬元，安南醫院和醫療設備業者是以合作的模式開展機器手臂手術。