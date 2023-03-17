自2017年全面落實「收容動物零撲殺」後，流浪狗問題層出不窮，不是追人、咬人就是害人出車禍，屏東潮州鎮還發生學生騎單車被一群流浪狗追到跌落1樓高的大排水溝底，幸無大礙，為此，潮州鎮公所成為全台首個自行編列犬貓絕育預算的公所，盼藉此喚醒大家對犬貓絕育的重視，而50萬的經費約可替480隻犬貓結紮。

屏東潮州鎮公所是全台首個自行編列犬貓絕育預算的公所，盼藉此喚醒大家對犬貓絕育的重視，而50萬的經費約可替480隻犬貓結紮。（謝佳潾攝）

潮州鎮公所主祕王建元指出，潮州有很多流浪狗，正確數字無法得知，但時不時就會有人發現哪裡又有一窩小狗小貓，而且幾乎每周都會有民眾到公所抱怨又被流浪狗追，近2年接獲5、6起里長通報居民因流浪狗受傷的案子，但他相信沒通報的應該更多。

王建元說，在獲報的案子中有件令他印象最深刻、也是促使公所想要自行編列犬貓絕育預算的關鍵，有個學生在放學後騎單車回家的途中，突遇一群流浪狗追趕，他嚇得愈騎愈快導致沒注意到前方大排水溝，連人帶車直接摔落1樓高的水溝底，所幸無大礙。

為此，公所開始計畫編列犬貓絕育預算的可能性。王建元說，犬貓絕育並非鄉鎮公所的工作，而是縣市政府農業局處的業務，所以全台沒有公所會編這條預算，但潮州鎮公所發現鎮民有這個需求，所以願意開全台首例，自編50萬犬貓絕育經費。

他說，屏縣府因考量偏鄉動物醫院不多，所以將犬貓絕育經費放在偏鄉，但其實每個鄉鎮都有流浪貓狗的問題，而且犬貓結紮費用高，公犬約2000元，母犬約4、5000元，對民眾來說是個負擔，若替他們解決錢的問題，也許可以提高犬貓結紮率。

獸醫呂英冲說，流浪狗幾乎都集中在菜市場、校園、公園，牠們因有人餵養而群聚，相對地在人多的地方很容易傷害到人，就有民眾騎車去市場買菜時被流浪狗追到出車禍，而犬貓結紮後會較懶散、降低對人的攻擊性，因此呼籲民眾若要好心餵流浪狗，也要好心替牠們結紮。

潮州鎮長周品全養了2隻流浪貓，他說，流浪貓狗的問題涉及層面廣，棄養也是原因之一。（謝佳潾攝）

對此，鎮長周品全也很有感，他自己就養了2隻流浪貓，他說，流浪貓狗的問題涉及層面廣，棄養也是原因之一，但公所宣導效果有限，所以才會想從犬貓絕育下手，他呼籲寵物飼主、餵養流浪犬貓的好心人，一定要幫犬貓結紮。

「我們願意做，但沒辦法全面做。」鎮長周品全坦言，公所能力有限，50萬的經費約能結紮480隻犬貓，但實際數量遠超過這個數字，還是希望政府能正視地方需求，同時也盼藉此喚醒大家對犬貓絕育的重視。