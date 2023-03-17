「都養這麼胖了妳還要？」一名人妻崩潰表示，自己嫁了一個帥老公，為了避免其他女人覬覦，她花了3年的時間讓老公增胖到100公斤，未料近日卻抓包老公和女同事有不尋常的關係，對方甚至直接打電話來和她嗆聲，讓她覺得不可思議，直呼：「小三眼睛是瞎了嗎？」

原PO昨（16）日在《匿名公社》發文，表示剛結婚時，朋友和親戚都稱讚她184公分的老公實在是「帥到不行」，還耳提面命要她小心老公有出軌的可能，因此原PO很努力地想讓老公「幸福肥」，終於在結婚3年後將老公養到100公斤。

不過讓原PO崩潰的是，近期她發現老公居然和公司女同事暗通款曲，對方甚至大喇喇地打電話來示威，氣得原PO只好發文宣洩：「有沒有搞錯，我們結婚還沒7年耶，這麼快就癢？小三是眼睛瞎了嗎？我都養這麼胖了妳還要？」

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言，「跟小三有啥關係，搞不好是妳老公主動的」、「兩個人會對到眼都有問題，跟妳養的胖不胖沒關係」、「女人看男人，不一定是看外表，很多時候是看財力、職務，還有看工具人」、「有人喜歡胖胖的，抱起來很舒服」。