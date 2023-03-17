輸出入銀行穩健經營，營運規模持續擴大，今年將公開甄試4大類新進人員，包括3類新進職員及1類身心障礙工員，甄試網路報名自3月10日至3月25日，歡迎有興趣的考生踴躍報考。

輸出入銀行持續強化政策性銀行功能，努力開創新局，2021年執行國家融資保證機制任務，完善國內綠色融資運作制度，並受命擔任「中東歐融資基金」的執行單位，輸出入銀行主要三大業務「放款」、「保證」及「輸出保險」於去年度均呈2位數的強勁成長，整體業績表現亮眼。

輸出入銀行設有多處海外據點，包括去年成立的印尼雅加達代表人辦事處及捷克布拉格代表人辦事處，可就近協助台商企業多元布局。

此外，輸出入銀行照顧員工不遺餘力，除薪資外，另享有考核獎金、績效獎金、優惠存款及各類補助；輸出入銀行極重視人才培育，包括制度化升遷、外派服務機會、出國開會與研討、自辦專業訓練課程、補助行外訓練課程及專業證照考試費用等；另備有臨場健康諮詢服務、定期健康檢查、紓解壓力等課程，協助員工兼顧專業及身心靈健康。

輸出入銀行本次公開甄試4大類新進人員，包括3類新進職員及1類身心障礙工員，其中3類新進職員（金融職員6名、財產保險職員2名、資訊職員5名，共計13名）試用期月薪50,376元，試用期滿考核合格正式派用月薪51,638元。

輸出入銀行另招募身心障礙工員1名，試用期月薪28,412元，試用期滿考核合格正式派用月薪29,170元；相關甄試簡章、報名流程等資訊可至金融研訓院網站查詢。

隨著業務規模及版圖不斷擴展，輸出入銀行近年積極辦理增資及增員，未來將持續配合增資計畫，於2023年至2027年間完成100億元增資，以維持強健的資本水準，並強化輸出入專業信用銀行的政策功能。

輸出入銀行深知，欲完善各項政策性任務，人才為最重要關鍵，輸出入銀行積極推動ESG永續發展精神，冀透過多元的員工福利，落實員工照顧，以營造幸福友善職場，強化延攬及留用人才的力道。