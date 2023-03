迪士尼「魔法滿屋」動畫交響音樂會將於3月18日在台中國家歌劇院、3月19日在台北國家音樂廳演出。16日晚間在晶華酒店舉行快閃活動,由原聲帶樂手領銜的拉丁樂隊、拉丁打擊,及4位歌手,獻上台灣首演獨家「魔法滿屋組曲」!現場觀眾搶先聽到「魔法滿屋」中的熱門歌曲,除了點播量超越Let It Go成新一代神曲的「We Don’t Talk About Bruno」,還有「Waiting On A Miracle」、「Dos Oruguitas」等經典曲目。 拉丁樂隊由曾受邀於奧斯卡頒獎典禮演出「Dos Oruguitas」,且是「魔法滿屋」原聲帶的首席吉他費德里柯 拉莫斯(Federico Ramos)領軍,並邀請曾參與「魔法滿屋」Hollywood Bowl全球首演的吉他手克里斯 安德森(Kris Anderson)、手風琴/合成器馬克 列凡(Mark LeVang),與拉丁打擊樂手吳沛奕、張幼欣、謝騏隆、吉他手巫康裘等樂手共同組成黃金陣容。 首演獨家特邀4位歌手,分別為曾獲葛萊美「最佳編曲樂器和人聲」提名的泰希拉.亞芳索(Tehillah Alphonso),她也曾參與「獅子王」交響音樂會在台灣的演出、曾為「Encanto」、「黑豹」、「美女與野獸」獻聲的娜塔莉·岡薩雷斯(Natalie Gonzalez)、參與「悲慘世界」舞台劇美國巡迴演出的安迪·德洛斯·桑托斯(Andy Delos Santos)、曾為迪士尼「Encanto」sing-along專輯獻聲的達雷爾·莫里斯(Darrell Morris),3/18-19音樂會現場將為台灣樂迷獻唱新編「魔法滿屋組曲」。

「魔法滿屋」電影交響音樂會樂手快閃演奏16日晚間在台北晶華酒店1樓舉行,樂手表演充滿拉丁美洲熱情奔放的音樂。(姚志平攝)

「魔法滿屋」電影交響音樂會樂手快閃演奏16日晚間在台北晶華酒店1樓舉行,歌手泰希拉.亞芳索(Tehillah Alphonso)率先上場,歌聲吸引眾人目光。(姚志平攝)

「魔法滿屋」電影交響音樂會樂手快閃演奏16日晚間在台北晶華酒店1樓舉行,歌手泰希拉.亞芳索(Tehillah Alphonso)(右)率先上場,歌聲吸引眾人目光。(姚志平攝)

「魔法滿屋」電影交響音樂會樂手快閃演奏16日晚間在台北晶華酒店1樓舉行,歌手達雷爾·莫里斯(Darrell Morris)(左)與泰希拉.亞芳索(Tehillah Alphonso)(右)上台對唱。(姚志平攝)

16日晚間的驚喜快閃活動,現場氣氛熱鬧,不少喜愛「魔法滿屋」的樂迷們前來共襄盛舉,也有民眾受到拉丁美洲熱情奔放的音樂吸引,紛紛駐足聆賞,甚至跟著哼唱起來,台上台下一起將氣氛炒到最高點!現場也有同步直播,快閃影片可以在牛耳藝術官方臉書上觀看。 拉丁樂隊與歌手們在現場觀眾熱烈的回應下,更加碼即興演出,為快閃活動畫下完美句點,也為本周末即將登場的「魔法滿屋」動畫交響音樂會拉開序幕。

「魔法滿屋」電影交響音樂會樂手快閃演奏16日晚間在台北晶華酒店1樓舉行,樂手們臉上帶著笑容準備登場。(姚志平攝)

「魔法滿屋」電影交響音樂會樂手快閃演奏16日晚間在台北晶華酒店1樓舉行,樂手們沈浸在拉丁美洲音樂歡樂的節奏中。(姚志平攝)

「魔法滿屋」電影交響音樂會樂手快閃演奏16日晚間在台北晶華酒店1樓舉行,歌手安迪·德洛斯·桑托斯(Andy Delos Santos)(左起)、娜塔莉·岡薩雷斯(Natalie Gonzalez)、達雷爾·莫里斯(Darrell Morris)、泰希拉.亞芳索(Tehillah Alphonso)上台合唱,天衣無縫。(姚志平攝)