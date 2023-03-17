17日下午交通部次長胡湘麟來基隆市政府與市長謝國樑協商基隆捷運經費事宜，對此立法委員蔡適應表示，16日行政院副院長鄭文燦也有召開專案會議，討論基隆捷運中央和地方合作的事情，他很期待中央地方一起努力促成基隆捷運的建設。

蔡適應說，近日交通部次長胡湘麟也有找他諮詢相關的意見，他也向次長表達，現階段的基隆捷運，是過去許多人的努力，才有今天的進度，目前正走到綜合規劃，以及環境影響評估的過程，他也不希望在這個過程中有人放棄了。

蔡適應表示，中央也理解他的態度，身為立委，他也期待相關預算的配合，不論是中央支持、或者地方支持的部份，他希望雙方可以找到一個共同的目標，讓基隆捷運持續的推動。

對於減輕基隆市負擔的部分，除了次長胡湘麟來溝通進度和預算的分配外，加上交通部估算捷運沿線的開發收益，將近有40幾億元，他相信用這些回推算入捷運的工程費用，可以再減輕基隆預算負擔。

蔡適應強調，他期待大家一起努力讓基隆捷運往前走，千萬不要放棄基隆捷運。