過去十數年來台灣經歷藍綠政黨輪替，行政院四度將組織改造案送進立法院，可是經濟部、內政部、交通部、農業部、環境部與核能安全委員會「五部一會」整合依舊沒譜。立院民眾黨團認為，去年5月行政院再度提出組織改造新版本，「環境資源部」降為「環境部」，不再整合氣、水、土、林等資源，部會權能原地萎縮，看不到政府組織改造的決心，黨團主張組改不能變成各部會搶人大戰，仍需有整體評估。

民眾黨團今召開公聽會，邀各界共商組改2.0，希望落實永續治理的願景。立委邱臣遠表示，其實組改議題台灣已經討論超過20年，現在只差「五部一會」的最後一哩路，可說是本會期的重大法案，然而這次行政院版本跟過去有很大差異，被專家學者、民間團體批評該整合的沒有整合，不僅職能原地萎縮，行政部門也缺乏社會溝通。目前環境部、農業部都已經詢答完畢，環境部預計下周開始逐條審查，各部會的組織法也都會陸續排審。

立委吳欣盈指出，世界銀行2005年《天然災害熱點：全球風險分析》指出，台灣九成以上地區同時具有地震、洪水、乾旱風險，名列全球最容易受到天災衝擊的國家，政府若未妥善因應就會增加企業投資成本。例如現在南部水情吃緊，民生、產業不得不限水，不從源頭解決，類似情形每年都會上演。

立委張其祿指出，氣候變遷、永續發展、國土規畫等問題越來越嚴峻，在整合山林水土資源管理、保育以及開發等面向，都需要「專責且整合」的組織綜合管理。過去在談論區域治理、水資源管理、防災防洪等議題，都曾遭遇不同部會整合及高度衝突，這些問題有賴諸位專家學者、民間團體提供專業意見，共同為台灣的山林水土資源管理，找到合適的永續治理方向。

立委陳琬惠直言，各部會不該專業分工、互相推諉。組織改造有三大重點，一是建立專案團隊，減少溝通成本；二是建立完善法規，把「規則訂好」確定主管機關；三是標竿學習，參考他國技術經驗加以改進，兼顧發展與環境才是完整的國家治理策略。過去環保署只是問題解決者，如今環資部是領導者，要讓利害關係人成為夥伴，才能一起維護環境共榮發展。

前內政部長李鴻源直言，與其把部會整合在一起，不如從改變運作文化開始。台灣可以參考荷蘭跨部門運作的運作，整合協調機制，另外在做組織改造時要注意「權責相符」，有多少人力，有多少預算，都需要綿密的溝通。

前監察委員仉桂美表示，跨國組織歐盟可以拘束締約國，所以能具體且有效的管理碳排放，巴黎協議更具體約束各國減碳標準。反觀國內卻在畫大餅，環境資源部降為「環境部」，對於達成2050淨零碳排根本顯示毫無誠意。保護環境和下一代基本生存權與環境權是國家的義務，已為2021年4月德國憲法法院經判決所確定，甚至認為國會不作為是違憲的，但以目前環境部編制根本做不到此國際標準，應具體落實環保及相關資源整合和國際接軌，並保障與環境有關的基本權，實踐世代正義。

地球公民基金會議題部主任黃靖庭表示，當前行政院永續發展委員會的效能不明顯，專業能力與資源人力不足，能否統籌國家的目標實在堪慮。此外，經濟部要如何整合水土林也看不出目標，環境部組改只看到升格升官，沒有看到改進的理想。

中研院經濟所兼任研究員蕭代基表示，氣候變遷法剛修法通過，第八條由永續會擔任協調、分工、整合工作，但永續會本身只是諮詢機關，並沒有協調分工整合的功能；建議將國發會改為國家永續發展委員會並廢除永續會。對於水土林要永續利用，而非只有做到保護而已。

前行政院研考會主委宋餘俠則指出，環境資源就是要將環境中「大氣」「水」「土」「林」四大要素的相關主管機關職能集中在同一部，才能做好內部協調整合，減少行政協調成本及相互牽制推諉職責。事權合一的環境資源部實有必要，也會是組織改造的亮點。

環保署、水利署、國發會、農委會也派員到場說明，環保署代表強調《氣候變遷因應法》未來有法規、有經費、有人力，不過也要有協調整合平台才能達到目標，組改並非為了升格。國發會則回應，淨零碳排是跨部會的協作，國發會與永續會在功能上無法相互取代。

民眾黨團主張，組改不能變成各部會搶人大戰，仍需有整體評估；並請各相關部會一周內以書面方式，回應本日各方意見、題綱所示問題，以及目前跨部會協調機制的運作狀況，並提出組改2.0整體評估報告。