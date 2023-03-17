新北市長侯友宜是國民黨2024總統呼聲最高人選；前副總統呂秀蓮今受訪表示，「兩顆子彈」將屆滿19年，期待國家人權委員會提出進度；她點名當時擔任刑事局長的侯友宜，「如果他宣布選總統，我會請教他說明清楚」。

19年前的「319槍擊案」造成時任總統陳水扁與副總統呂秀蓮雙雙受傷，至今真相未明。呂秀蓮今接受電台專訪談到，「一直期待公權力認認真真調查」；呂秀蓮表示，侯友宜當時擔任刑事局長，「如果他宣布選總統，我會請教他說明清楚」。

呂秀蓮在事件後藉由刑法專長寫書，19年間每天鍥而不捨要求有關單位公開真相，並呼籲各界應繼續追查，她已赴國家人權委員會向主委陳菊正式立案，她說陳菊也表示「當然要辦」，319將滿19年，也期待屆時能公布最新進度。

被問到是否相信319有真相？呂秀蓮提出「紅藍綠黑」的各方說詞，她認為重大刑案跟政治有關聯，都無法破案，舉凡台灣政治上的懸案如林義雄、劉邦友血案，「可能已經破案了但不能宣布，因為當真相大白怕動搖國本」。

呂秀蓮回憶，侯友宜在319槍擊案第二天就對外宣布「一槍兩彈」，她無法接受是一人所為，兩發子彈僅差0.67秒，槍手在大庭廣眾下開槍還能逃之夭夭，「不可能的事」，認為如侯友宜宣布參選總統，應就此事說明清楚。

呂秀蓮即將召開的「民間國是會議」首場將在週日登場，她表示與其糾纏2顆子彈與藍綠對立，大敵當前，社會的不信任和撕裂應該要盡快融合。

至於蔡英文在110年國慶大會提出「四個堅持」，雖然藍綠皆認同，但呂秀蓮則提醒，要避免流於過度偏差而無法達成；對於賴清德當選民進黨主席後，未隨蔡英文親美抗中，反而與自己不約和同主張「和中保台」，呂秀蓮認為賴清德會傾聽民意。

呂秀蓮強調，台灣與中國關係一定要改善，如開戰不只台灣禁不起戰，中國大陸的死傷也會很慘重。