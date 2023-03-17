對於美國多家銀行連串爆出風險，立法院財政部委員會下周一邀請金管會及央行，針對「美國銀行倒閉事件是否引發新金融危機及台灣金融產業暴險程度與因應之道」進行報告。

央行報告17日出爐，央行認為此議題受引發市場恐慌、值得關注，但日前美國財政部、美國聯準會（Fed）及美國聯邦存款保險公司（FDIC）都已聯手保障存戶權益，以平息銀行擠兌風潮，在監理機關迅速採取因應措施下，應不致演變為全球性金融危機。

央行進一步指出，加上美國銀行體系韌性提升，自有資本充足，至去年底美國銀行平均資本適足率達14.79％，遠高於2009年底的11.07％，平均第1類資本比率亦維持在12％以上，顯示銀行整體自有資本尚屬充足，可抵禦SVB倒閉事件的不利衝擊。

央行也認為，此次事件屬個別銀行特別因素，與2008年金融危機不能相提並論，此次3家倒閉銀行的資產規模3,308億美元，雖接近2008年金融危機時的3,736億美元，但2008年金融危機主要因倒閉銀行規模大且相互關聯性高，加上總體經濟金融外溢效果較大，與此次事件屬於個別銀行特別因素不同。

但央行仍提醒，此次監理機關處理明快，研判不會致於演變成系統性風險，但應持續關注其他性質類似的美國地區銀行，例如未受存保保障存款比重偏高者的後續發展。

暴險方面，央行指出，整體金融業對SVB暴險不高，僅保險業投資SVB約1.5億元、投信業暴險3.18億元，兩者合計4.68億元，另有3檔投信基金投資Silvergate Bank股票，投資金額約450萬元；至於對瑞士信貸集團暴險則約1,573億元，但國人持有部位自去年10月起持續下降，暴險仍屬可控。

央行也強調，近期美歐銀行連串危機，造成全球金融市場巨幅動盪，帶動國內股匯市狹幅波動，但我國整體金融市場所受衝擊不大；未來國際金融事件外溢，若引發國內銀行體系資金不正常流出之虞時，央行將充分支應市場流動性，以維持金融體系穩定。