榮獲去年金馬獎最佳男主角、新導演以及原著劇本等3項大獎，成為最大贏家的香港電影《白日青春》，全片將鏡頭對準特殊的難民議題，揭開香港的隱祕暗角。新科金馬獎影帝黃秋生搭檔巴基斯坦裔素人男孩林諾，即使2人在片中沒有血緣關係，卻呈現出一段另類的公路父子情。尤其林諾拍攝該片時只有10歲，卻與黃秋生演對手戲時毫不怯場，演技真情流露，也讓他在昨晚（16日）榮獲香港電影導演會的「最佳新演員獎」肯定，也入圍香港金像獎「最佳新演員獎」。

林諾的超齡演技，獲得許多觀眾讚賞。（采昌提供）

林諾在獲獎時，真誠感謝他的父母，一直支持他讓他去拍戲。他也感謝導演劉國瑞選擇他，給他機會去演這個角色，並同時感謝了選角指導、表演導師、發行商，甚至在最後特別感謝他人生最重要的「天父」林諾表示，謝謝阿拉，給我這個機會和能力去拍戲，感謝天父。覺得拍戲這件事很開心，也學到很多東西，謝謝。導演劉國瑞在得知他獲獎後，也覺得十分榮幸，並表示：「我自己是從香港電影導演會的課程出身，因此對於導演會有很深的敬意和感情。由香港導演們投票選出林諾為最佳新演員，讓我特別榮幸和開心。」

《白日青春》將於3月31日在台灣與香港同步上映。劇情描述巴基斯坦裔難民男孩「莫青春」（林諾飾），本名「哈山」的他，一心想跟家人移民到加拿大，沒想到父親卻因為車禍意外死亡。而在70年代偷渡到香港、與兒子關係疏離的計程車司機「陳白日」（黃秋生飾），意外協助涉入黑幫而展開偷渡逃亡的哈山。只是追捕哈山的警察，竟是白日的兒子；而白日幫助哈山的理由，也非哈山所能承受之重。