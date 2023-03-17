據統計，台灣過敏性鼻炎人數約占總人口20％，常見症狀包括鼻塞、流鼻水、打噴嚏、鼻子眼睛癢、咳嗽、頭痛，雖然非危及生命安全，但嚴重影響生活品質。聯新國際醫院耳鼻喉科主治醫師楊少槐表示，治療過敏須依個人症狀及生活受影響程度，和醫師討論合適方法，包括藥物控制、減敏療法或手術，手術方式則推薦滿意度高、疼痛低、傷口小、併發症少的內視鏡鼻中膈下鼻甲微創手術，也稱螺旋刀或動力旋轉刀手術，和後鼻神經（鼻過敏神經）截斷手術，病患多能達到9成以上滿意度。

楊少槐說明，過敏性鼻炎通常是因吸入過敏原，例如塵蟎、黴菌、花粉或寵物皮毛等，產生的免疫反應導致鼻黏膜發炎，過敏反應使鼻肉腫脹和黏液分泌來阻擋過濾空氣中的微小顆粒，打噴嚏以排出過敏原，這些人體的保護機制若反應太強烈，便會造成擾人的鼻塞、流鼻水、鼻涕逆流，打噴嚏及咳嗽等過敏症狀。

要如何判斷是否為過敏性鼻炎？楊少槐指出，可依據詳細的病史和理學檢查，加上免疫球蛋白和特異性過敏原抽血檢驗，能獲得確切診斷，若病人另外患有氣喘、鼻竇炎、結膜炎、睡眠呼吸中止、中耳炎等共病症，則必須同時檢查與治療。

楊少槐表示，過敏性鼻炎有多種手術治療方式，針對鼻塞可選擇如鼻雷射、下鼻甲無線射頻手術、傳統鼻中膈鼻道成形手術、內視鏡鼻中膈下鼻甲微創手術，手術局部麻醉即可進行，怕痛或敏感的患者也能採取全身麻醉，開刀時間約10至30分鐘。對於嚴重流鼻水、鼻涕逆流、打噴嚏的病患來說，後鼻神經（鼻過敏神經）微創截斷手術更能有效改善這類過敏症狀。