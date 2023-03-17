中華職棒統一獅隊總教練「餅總」林岳平在世界棒球經典賽（WBC）扛下中華隊總教練位置，最後無緣晉級，但繳出2勝2負成績，雖敗猶榮。林岳平從投手時期就被稱讚有顆「強心臟」，面對各種場面都無所畏懼；他最近透露自己2度做心臟手術，感到生命的可貴，決定簽約經紀公司賺業外收入，購買救護車捐贈，完成回饋社會的心願。

林岳平今（17日）在臉書粉絲團和IG發文，道出自己因罹患心臟先天性主動脈閉鎖不全及心臟瓣膜脫垂，原本就必須開刀治療，但拖到2007年他25歲要全心為奧運奮戰時，被醫師警告再不動刀會影響球員生涯，才決定面對高風險的手術。所幸林岳平在術後成功回歸投手丘，能夠以健康的身體重新登上棒球舞台，讓他心懷感恩。

不過，2021年底林岳平再次接受心臟手術，換上第二個心臟瓣膜，這次更讓他意識到生命的珍貴，更想要回饋社會；林岳平有感而發地說，「無論是棒球還是人生，都會遇到各種挑戰，難免感到挫折，重要的是，遇到這些低潮後，我們要繼續相信自己，也必須相信自己」。

因此林岳平首次決定與經紀公司簽約，透過球場外的收入，購買救護車捐贈予需要的單位，更謝謝太太跟他一起，幫助他完成這個心願。林岳平也透露，未來會透過實質的行動力，為社會帶來正向影響力。