桃園市平鎮區一名71歲略有失智的朱姓老翁，今日凌晨1時許，趁家人熟睡時，竟戴安全帽獨自外出，一個人走在空蕩蕩的街頭、搖搖晃晃，所幸路過的巡邏員警即時發現，趕緊上前協助，才讓老翁平安返家。

平鎮警分局平鎮派出所長姜國襄表示，家住平鎮區的朱姓老翁，患有輕微失智症狀，17日凌晨約1時許，竟趁著家人都在熟睡時偷溜出門，一個人從南豐路走到東豐路，深夜的街頭，人車較少、車速較快，看了令人感到險象環生。

警員林思翰及古一翔巡邏經過，發現戴著安全帽、步履蹣跚的朱姓老翁在街頭行走，趕緊停下車輛上前關心，但老翁面對員警詢問，無法清楚表達語意，只嚷嚷著要去找自己的機車，員警除了連忙安撫外，也耐心詢問老翁資料，最後員警利用老翁說出的隻字片語拼出線索，總算查出老翁的年籍資料與住處。

老翁家人接到員警通知後也感到十分驚訝，當員警抵達老翁住家時，心急如焚的老翁妻子站在門外四處張望，看到老伴平安無恙歸來，頻頻道謝並向警方表示，不曉得為什麼老伴會半夜溜出門，幸好有警方熱心協助，否則後果恐不堪設想。