桃園市中壢區一名72歲陳姓男子，日前因投資股票需要用錢，自行找尋私人借貸公司，公司稱先設定約定帳戶再撥款，陳男15日下午前往銀行設定約定帳戶，所幸機警的行員察覺異狀，即時通報警方到場勸說，順利攔阻詐騙。

大園警分局大園派出所於15日下午2時許接獲轄內銀行通報，有名陳姓男子欲進行約定帳戶，但行員詢問他約定原因，對方表示要借錢，但約定帳戶是將錢轉出，無法讓錢轉入，行員察覺有異，認為陳男可能遭到詐騙，請警方到場協助關心。

警員林怡涓、盧旭鋒獲報前往了解，陳男表示因為投資股票需要用錢，自行找尋私人借貸公司，對方聲稱進行設定約定帳戶後，會將錢轉入。員警表示詐騙集團會利用許多約定帳戶層層洗錢，過程中的帳戶都會遭警示，且約定帳戶是將自己帳戶內的錢轉到綁定帳戶，無法讓錢轉入，若有借錢需求，向親友或銀行辦理較妥善。

陳男聽聞後表示自己向親友商借，也停止辦理約定帳戶，感謝警方及行員的熱心，之後會更加注意。警方也提醒，投資一定有風險，沒有穩賺不賠的生意，切勿輕易相信來路不明的投資管道，若有疑問可撥打當地派出所電話或165反詐騙專線進行諮詢，以免受騙上當。