日本大胃女王，有「魔女」之稱的菅原初代，證實本月9日因大腸癌病逝，讓熟知大胃王節目的觀眾都非常驚訝與不捨。事實上，菅原可說是史上最強的大胃女王，更因為實力實在太可怕，直接被節目組「光榮畢業」，才讓其他女選手有爭冠機會。

菅原食量異於常人，不僅打遍女子組無敵手，更是唯一一位可以與頂尖男選手例如巨人白田、山本卓彌、醫師西川對抗的女性，正因為如此，節目組考量到若菅原參賽，其他女選手毫無機會，恐也讓觀眾失去興趣，因此一度讓菅原「畢業」，實際上則為避免冠軍遭橫掃。

3月9日深夜、菅原初代は永眠いたしました

長い間お付き合いいただきありがとうございました



故人に変わりご報告させていただきました — 魔女菅原 (@greengreen442) March 16, 2023

一直到2018年，菅原宣布復出，但因為年紀優勢，不敵年輕的Angela佐藤，屈居亞軍，但隔年以傳奇女王身分，擊敗新世代女王小野，更在2021年，菅原成功復仇Angela佐藤，再度登頂冠軍寶座，成為當之無愧的史上最強女選手。

未料經過1年多，菅原不敵病魔，大腸癌病逝，讓粉絲錯愕不已。事實上，菅原之所以這麼能吃，背後原因卻相當心酸。菅原與丈夫產有一子，但兒子罹患過動症，丈夫無法接受，兩人時常吵架，最終在2008年離婚，菅原成為單親媽媽，獨力撫養兒子成人，但也因此染上暴飲暴食惡習，卻意外成為當上大胃王的契機。