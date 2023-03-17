英國《金融時報》今（17日）報導，德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）下週二（21日）訪問台灣，這將是26年來德國部長級官員訪台第一人。消息人士透露，史塔克－瓦特辛格這次台灣之行不會與外交部長吳釗燮見面。

德國政府才喊出要處理與中方之間的關係，《金融時報》（Financial Times）今引述3名知情人士說法報導，德國教育部長史塔克－瓦特辛格預計本月21日訪問台灣兩天。上述知情人士之一與另一熟悉內情者透露，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）規劃4月或5月訪問北京。

German Education Minister Bettina Stark-Watzinger will travel to Taiwan next week, Berlin said Friday, as the first cabinet member to visit in 26 years - a move set to spark tensions with China. https://t.co/yVO1RWD4hp — The Local Germany (@TheLocalGermany) March 17, 2023

史塔克－瓦特辛格隸屬德國執政黨自由民主黨（FDP），訪台行程曝光後，勢必為德國聯邦政府對華政策再添歧異。

德國目前自民黨與綠黨聯合執政，兩黨在眾多議題意見不一。隸屬綠黨的貝爾伯克對於中方的態度一向比自民黨籍的總理蕭茲（Olaf Scholz）強硬，蕭茲去年訪問北京前夕，兩黨在中國政策歧見達到高點，當時貝爾柏克直言，中方對於西方國家而言是「體制競爭對手」（systemic rival）的態勢有增無減。

德國外交界人士說，貝爾伯克計畫中的北京之旅是德方努力讓中德關係趨於穩定的舉措之一，要讓兩國把焦點拉回重大議題互蒙其利，又以經濟議題為最。

英國媒體報導，德國外交部長貝爾伯克規劃今年4月或5月訪問北京。（資料照／美聯社）

西方國家民代與政府官員近幾年頻繁訪台，又以美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年八月突訪台北最受矚目，讓兩岸局勢升高到全球嚴重關切的程度。德國則盡量避免與台灣有政治面接觸，尤其德國經濟依賴中方程度日漸增加，領導人與大型企業代表頻繁訪中。自1997年時任德國經濟部長的芮克斯洛特（Günter Rexrodt）1997年訪台以來，德國迄今一直沒有任何部長級官員訪問台灣。

史塔克－瓦特辛格即將以德國聯邦教育暨研究部長身分來台，自民黨國會議員、德國國會友台小組副主席薛福勒（Frank Schäffler）說：「時隔26年德國再有部長級官員訪台，這當然是一記強烈的政治訊號。台灣是民主政體，自民黨長年支持台灣。」但他也說，德國向北京釋放訊號時必須謹慎為之，「德方想與中方有合理的經濟往來，也有此意願，此事不容置疑。中方無疑是經濟大國，我方必須考量周全」。

熟悉行程的人士透露，台灣提議史塔克－瓦特辛格抵台後與外交部長吳釗燮會面，柏林當局已予以拒絕。德國一名外交官說：「我們不會把這次行程政治化處理，她（史塔克－瓦特辛格）此行所有會面均將嚴格聚焦於與特定部會首長之間對話的層級與本質。」

柏林智庫「全球公共政策研究所」（Global Public Policy Institute）執行長班納（Thorsten Benner）表示，只要史塔克－瓦特辛格訪台期間保持低調，此事並不會嚴重擾亂中德關係。