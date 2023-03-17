交通部公路總局今日公告今年度的客運駕駛徵才留才方案，新方案的補貼對象除了原本的公路客運、市區客運，還新增遊覽車業者；不過無論是客運或遊覽車業者，兩邊都不領情！客運業者表示，現在客運和遊覽車都嚴重缺駕駛，新政策只會瓜分稀釋人力；遊覽車業者則表示，如此會變成新進駕駛除了領本薪之外，每月還可以多領公路總局的5000元補貼，恐怕會造成舊司機人心浮動。

客運業者表示，現在遊覽車跟客運業都嚴重缺駕駛，主管機關應該花力氣去增加駕駛人力，而不是從已經在減少的水池中再給更多業者去分，「這個政策只會稀釋、瓜分人力，我猜遊覽車業者也不會太高興。」

遊覽車同業公會全聯會理事長魯孝亞表示，新方案的方向就是「補貼新司機」，但一來遊覽車駕駛的薪資已經調高，二來此次補貼雖有些誘因，不過也帶來困擾。未來徵得的新司機除了跟一般司機一樣領底薪，還領公路總局每月5000元補貼，遊覽車都要靠老手帶新人，結果現在新人比老手福利還要好，新司機還沒進來，恐怕就有一批舊司機離職。他說，本周得知新方案後，遊覽車業者人仰馬翻，不知道怎麼跟舊司機解釋。

魯孝亞補充，大型遊覽車司機不但要有職業大客車駕駛執照，還要有2年公車司機或交通車司機經歷；現在客運都找不到司機了，這個方案對遊覽車會有誘因嗎？業者很感謝交通部體恤，但是實施時跟業者多接觸了解再頒布辦法，否則這些補貼也是看得到、吃不到。