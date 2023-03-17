矽谷銀行(Silicon Valley Bank)的突然倒閉在全球新創企業引發恐慌，一些在矽谷銀行存款的大陸企業公司尤其感到不安。它們受矽谷銀行招攬，把所有雞蛋放在了同一個籃子裡。

《華爾街日報》報導稱，美國聯邦存款保險公司（FDIC）已出手為矽谷銀行的存戶保障全部存款，但中國一些新創企業、風險投資和私募基金卻還無法將資金從這家倒閉的銀行中轉移出來，原因在於有一些中國客戶把矽谷銀行當做存放美元和進行交易的唯一的美國銀行。

報導說，矽谷銀行業務被凍結時，一些沒有其他美資銀行賬戶的公司慌了手腳，這些中國客戶趕緊聯繫矽谷銀行駐北京辦事處，但被告知所有業務都將由加州總部處理。

最近矽谷銀行一些國際客戶才剛剛開始能支取資金，當3月9日矽谷銀行發生擠兌時，位於亞洲的中國客戶還在睡夢中，許多人一覺醒來發現為時已晚，提款服務已經關閉。

矽谷銀行雖是地區性銀行，但從一開始就建立了可觀的國際業務規模。到2022年底，該行8500多名員工中有1/5美國境外，還擁有139億美元海外存款。該行表示，這些海外存款不適用任何聯邦或州的存款保險制度。

報導說，中國曾是矽谷銀行特別關注的市場，該行於1999年首次在中國開展業務，後來在北京增設了一個辦事處，為當地科技公司和風投提供客戶支持和諮詢服務。2012年矽谷銀行與上海浦東發展銀行成立各持股50%的合資企業浦發矽谷銀行。

據熟悉相關流程的人士透露，矽谷銀行之前在中國的最大賣點之一就是能在短短一到兩周時間裡為客戶開立美國支票賬戶。而一些大銀行為外國公司開立賬戶卻需要長得多的時間。矽谷銀行還憑藉迅速的客服響應速度贏得了客戶青睞，其中包括中國當地客服。不過，矽谷銀行在中國沒有銀行牌照，都是通過美國的免費熱線和電子郵件為中國客戶提供服務，其服務非常靈活。

報導表示，在等待從矽谷銀行提取資金的同時，一些中國投資公司也嘗試在其他銀行設立國際賬戶。一家中等規模的中國私募公司合夥人表示，還弄不清楚美國接管矽谷銀行對中國公司會有何影響，現在中國公司仍在設法把資金轉出來。