五角大廈國防安全合作署（DSCA）16日在其官網稱，美國國務院已批准一項向波蘭出售武器及技術支持的一攬子協議，包括800枚AGM-114R2型「地獄火」（Hellfire）飛彈、4枚訓練飛彈等，合同估值1.5億美元。

美國國防安全合作署表示，該筆軍售達成後，將提高波蘭的軍事能力，加強波蘭與美國和其他盟國的互操作性。波蘭副總理兼國防部長布瓦什恰克在社交媒體稱，計劃使用其W149直升機搭載這批飛彈。

自1980年代以來，地獄火飛彈不斷改良，如今能十分精準地擊中移動目標。先前，地獄火在打擊中東「伊斯蘭國」（IS）恐怖分子上很有效。由於IS試圖保持組織的分散與機動性，結果證明，要避免造成百姓傷亡，地獄火飛彈可說是上上之選。

另據波蘭通訊社報導，波蘭總統杜達16日宣布，將在未來幾天內向烏克蘭提供4架米格-29戰機，其餘戰機也正在準備中。杜達在華沙與捷克新任總統帕維爾舉行的聯合記者會上宣布這一消息。

杜達補充說，波蘭庫存中有12架米格-29戰機，雖然目前仍被使用於領空監控，但「這是這些戰機服役的最後幾年了」。他重申，鑒於烏士兵不用經過訓練便可駕駛米格-29戰機，因此，「我們會依次將戰機轉交給烏空軍部隊使用」。

他提到，作為替代，波蘭空軍將使用韓國製造的FA-50戰機和美國製造的F-35戰機。

波蘭將成為第一個滿足烏克蘭政府日益迫切的戰機需求的北約成員國。除波蘭外，斯洛伐克也曾宣布準備向烏提供米格-29戰機，這兩個北約國家還敦促其他國家加入這一行列。但目前不清楚北約其他成員國是否會採取相同行動。