韓國動作喜劇片《熊男》敘述朴星雄飾演的「熊男」以超越人類、如野獸般的能力，潛入國際犯罪組織中執行祕密任務，展開出乎意料的爆笑行動，集結李伊庚、崔民秀、吳達秀、尹帝文、白智惠等實力派演員，還有鄭雨盛特別演出。而《黑暗榮耀》中幫助宋慧喬復仇的大媽廉惠蘭也在片中飾演朴星雄的母親，將展現和養子「熊男」一起成長的精彩演技，以及疼愛自己孩子的模樣，將帶給觀眾滿滿的愛與感動。

50歲朴星雄在《熊男》中扮25歲青年。（車庫娛樂提供）

有趣的是，實際年齡50歲的朴星雄其實大廉惠蘭3歲，讓2人一開始都不曉得該如何是好，朴星雄表示：「這次我必須叫廉惠蘭演員『媽媽』，但她其實戲外小我3歲。一開始她還對我說：『前輩我該怎麼辦才好？我要叫你哥哥才對，沒想到現在你卻要當我兒子！』但當開始拍攝時，從畫面上看起來就很自然，我們彼此的演技默契也非常好！」朴聖光導演也說2人看起來真的就像母子，很佩服他們精湛的演技。

而被問及邀請廉惠蘭參演該片的原因，朴聖光導演表示：「她一直是我很想合作的演員，但聽說她非常忙，當時她好像還在拍攝其他作品。但我還是不想放棄，後來前輩突然有空檔了，說可以參演這部作品！前輩說她覺得劇本很新穎，而且很想和吳達秀前輩一起扮演夫婦看看！」導演也認為只有廉惠蘭能飾演這個角色，覺得她對作品真的充滿熱情。

朴星雄同時飾演過去為警察、現為無業米蟲的「熊男」，以及國際犯罪組織高層「熊北」2個截然不同的角色。他表示：「獨自飾演2個角色真的不簡單，電影中2個角色見面時，還得展現動作演技，所以同個動作場面我必須分別換穿2人的衣服，拍很多次，真的非常辛苦！而且不同於其他電影，這次殺青後必須同時送走兩個角色，內心似乎感到更加難受！真的竭盡全力地完成這部作品！」

朴聖光導演也透露朴星雄非常擅長動作戲，完全不用替身親自上場，努力完成每一個精彩動作場面！而且因為「熊男」的年齡只有25歲，讓朴星雄傷透腦筋，但他也說：「雖然有點難，但因為是我曾經歷過的歲數，應該會比詮釋70歲的角色容易，我努力以看起來不像笨蛋的模樣接近這個角色。」

朴聖光導演也分享：「當我給朴星雄哥劇本時，我其實很怕他拒絕我。但當前輩看完劇本後，竟跟我說想如何詮釋『熊男』這個角色，還說會讓這部電影變得更有趣！」朴星雄也透露，自己和《熊男》的緣分，「在15年前，聽到當時還是小諧星的朴聖光說想當電影導演時，我忍不住笑了，有段時期曾聽說他在籌備電影，當時我心想他哪天應該會闖一次禍吧。一直到前年收到電影劇本時，看到他真的做到了，這讓我感到很欣慰！」並開玩笑說：「因為『熊男』是朴聖光想著我才寫出來的角色，所以我不得不參演本作，有種進退兩難的感覺！」

《熊男》將於4月7日（五）在台上映。