外交部今（17）日晚間舉辦「112年外交部新春聯歡晚會」，由外交部長吳釗燮邀請我國政府高層、各駐台使節代表暨配偶出席與會，蔡英文總統、總統府秘書長林佳龍等也出席。蔡總統致詞時強調，「台灣是世界的台灣」，感謝各國使節代表在許多國際場合為台灣發聲。

外交部長吳釗燮、駐台使節團團長聖文森及格瑞那丁大使柏安卓（H.E. Ambassador Andrea Clare Bowman）和蔡總統致詞。(邱新博攝影)

今天晚上與會的官員包括監察院副院長李鴻鈞、國安會秘書長顧立雄、行政院政務委員鄧振中、法務部長蔡清祥等人立法院外委會立委邱臣遠、何志偉等人，晚宴開始前由外交部長吳釗燮、駐台使節團團長聖文森及格瑞那丁大使柏安卓（H.E. Ambassador Andrea Clare Bowman）和蔡總統致詞。

新春聯歡晚會主桌，蔡英文總統左手邊坐美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk），右手邊為柏安卓。而各家媒體最關注的，自然還是宏都拉斯駐台大使布羅德（Harold Efrain Burgos Castro）是否現身，但據了解，布羅德今晚疑似未出席。

蔡英文總統致詞時表示，她想藉著今天的機會，感謝各位使節代表在過去一年多來，給予台灣許多的支持和協助，並在國際上許多場合為台發聲，提高台灣國際能見度。近年，台灣跟各國攜手合作，共同創造的成果，也讓我們彼此的情誼，更加深厚。

蔡英文總統提到，過去一年多來，國際情勢出現許多的變化，也遇到很多的挑戰。從全球防疫、援助烏克蘭及土耳其震災，台灣始終跟國際社會站在一起、相互扶持。隨著全球疫情趨緩，台灣陸續放寬防疫措施，也會努力為全球的經濟復甦，貢獻更多的心力。同時，台灣會持續和友邦及理念相近的國家，針對氣候變遷、醫療公衛、婦女賦權、數位經濟以及供應鏈安全等領域，做更廣泛的合作。

就國內經濟來說，蔡英文總統表示，我們將透過疫後特別預算來加大力道，以確保發展的動能。協助中小企業的轉型、加速國內市場及產業的復甦，是我們的重中之重。同時，她也要告訴大家，從台灣去年10月邊境解封以來，預計在本月底將迎來第100萬人次的境外旅客，為台灣恢復國際觀光，注入一劑強心針。

她強調，台灣是維護區域和平、堅守民主自由的良善力量。面對威權主義持續擴張，我們會持續強化自我防衛能力、提升國防實力；我們願意也有能力，跟國際民主盟友一起加強合作，守護我們的生活方式，確保印太區域的和平及穩定。

蔡英文總統最後指出，「台灣是世界的台灣」，今年會繼續努力，也請各位使節代表跟台灣一起攜手向前，讓我們一起打造安全、美好的未來。