兩年一度的全國原住民族運動會，將於3月24日在臺北市花博園區舉辦開幕典體，比賽期間為3月24日至27日，內容除了以精彩賽事呈現原住民族文化之外，同時也在花博長廊廣場及入口廣場，安排盛大豐富的「原住民族嘉年華」活動，以傳統樂舞、文化展示、文創工藝、原民市集及最受歡迎的原民音樂演出等，邀請全臺各地選手及市民朋友，一起參與精彩盛會。

兩年一度的全國原住民族運動會，將於3月24日在臺北市花博園區舉辦開幕典體。(戴志揚翻攝)

今年原住民嘉年華活動，邀請80攤特色原民市集，以美食、工藝及文創商品等，讓選手及民眾感受原住民族文化魅力，還有藝文團體的3天精彩接力演出，包括臺北市原住民社團、部落大學、大學原住民社團等傳統樂舞展演，以及眾多知名原住民藝人共襄盛舉。

金曲陣容包括動力火車、桑布伊、舒米恩、范逸臣，帶領新世代原民樂團Boxing、台玖線樂團、黑旋風，還有原力十足的張芮菲、巴大雄、陳杰然等新生代歌手組成超強陣容，更有擔任本屆原住民族運動會主題曲「Lita kana ta 全力原夢」的原唱者，太魯閣族歌手姚宇謙，要用歌聲還有語言，帶領大家走進充滿熱情與激情的世界。

金曲陣容用歌聲還有語言，帶領大家走進充滿熱情與激情的世界。(台北市原民會提供)

臺北是個蘊涵多元文化的城市，而原住民族文化儼然已成為一股特別的力量，與這座城市融合出了和部落原鄉不同的文化內涵。本次全國原住民族運動會在臺北，集合全國優秀原住民選手參與，同時藉由嘉年華活動，讓全國各縣市感受到有別以往且充滿都市原民風的運動賽會，展現臺北市多元、共榮、友善的城市形象。