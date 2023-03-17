中國人民銀行17日公告，決定於3月27日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點（不含已執行5％存款準備金率的金融機構）。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.6％。分析師表示，此次降準釋放的資金在5000億元（人民幣，下同）至6000億元。

大陸植信投資研究院高級研究員王運金預計，釋放約6000億元中長期流動性。東方金誠國際信用評估有限公司首席宏觀分析師王青預計，釋放長期資金在5000億到5300億元。上海證券固定收益首席分析師鄭嘉偉預計，本次降準釋放長期資金在5000億左右。

界面新聞報導，王運金表示，在當前情況下，大陸央行小幅降準可能出於四個方面的考慮。

一是穩定國內市場信心，降低金融風險。在境外持續快速且尚未結束的加息周期內，矽谷銀行、瑞信等部分境外金融機構風險逐步暴露，凸顯了當前全球金融的脆弱性。受此影響大陸國內資金市場出現一定的恐慌情緒，資金面小幅收緊。此時大陸央行釋放降準的積極訊號，利於緩解市場緊張情緒，同時適度增加市場流動性供給，預防大陸國內金融機構出現流動性風險，保障國內金融市場的平穩運行。

二是境外緊縮性貨幣政策可能已經接近尾聲，大陸穩健貨幣政策進行偏松操作的空間相對擴大。本周歐洲央行宣布加息50個基點後對下一次加息未做出明確承諾，市場預測下一階段可能會暫緩加息進程；美國金融機構風險暴露及經濟增長下行壓力加大的同時，市場預測的美聯儲3月繼續加息概率有所下降，即使加息幅度也會較小。境外緊縮性貨幣政策加息節奏可能會暫緩，停止加息預期有所上升，大陸貨幣政策兼顧內外部平衡的壓力相對下降。

三是前瞻性布局需求恢復所需的流動性。年初至今國內經濟逐步企穩回升，1-2月消費、投資、房地產等領域相關資料上漲明顯，需求恢復節奏良好，資金需求量上升明顯，央行小幅降準有利於緩解資金面緊張情況。進入第二季後，隨著經濟進一步復甦，消費、房地產、科技創新、基建等領域屆時將會產生更大的資金需求，此時大陸央行貨幣政策需要前瞻性布局，提前投放流動性更好地為下一階段需求擴張做好準備。

四是降低金融機構持續上升的資金成本壓力。近兩年來，人民幣存款增速大幅上升，目前已達到12.4％高位，超額儲蓄加重了本已較大的銀行負債端壓力。降準所釋放的法定準備金能夠在一定程度上緩解銀行資金成本壓力。

王運金表示，此次降準仍然延續去年兩次降準的0.25個百分點調整幅度，主要是考慮當前存款準備金率已將至相對較低位置，貨幣政策仍應堅持穩字當頭、穩中求進的基調，保持市場流動性合理充裕。今年隨著經濟企穩回升，資金需求會繼續上升，繼續降準的可能性仍在。

王青表示，本次降準也表明，在通膨穩定的背景下，大陸國內貨幣政策有充分條件保持獨立性。這意味著無論接下來美國中小銀行危機對美聯儲加息過程有何影響，都不會影響大陸央行「以我為主」實施貨幣政策。

中國人民銀行17日在公告中還表示，將精準有力實施好穩健貨幣政策，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，保持貨幣信貸總量適度、節奏平穩，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，更好地支持重點領域和薄弱環節，不搞大水漫灌，兼顧內外平衡，著力推動經濟高品質發展。