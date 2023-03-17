李李仁、劉品言、鄭元暢今（17日）參加公路實境節目《社長之路》開鏡儀式，節目主打行動商店，3人穿起制服，笑稱活生生變成日本便利商店店員，由於將深入台灣各地、與人接觸，劉品言笑說：「所以我是帶一個相親的心情來結緣。」還希望李李仁、鄭元暢能替她看看有什麼值得相處的對象。

由於很多實境節目都有汗水跟淚水，問他們主打哪一個？鄭元暢反應超快回「我們主打『口水』」，解釋因為是行動商店的概念，賣吃的又有帥哥美女，「一定會讓大家流口水。」至於有收視壓力嗎，李李仁笑說：「先把業績壓力解決了，再想收視的壓力。」

李李仁日前準備考大客車執照，問到此事，他先開玩笑說為了以後失業要去開巴士，其實真正的原因是為了全家人能坐大車，「出去旅遊用的，跟節目沒有關係，因為（節目）這台車一般駕照就可以開。」

老婆陶晶瑩陶子也正在主持實境節目《哈囉!毛小孩》，會在家裡討論拍實境秀的話題嗎？李李仁表示2年前主持過2年的實境節目，「所以實境對我們2個生活上來講，已經是自然的一個工作，只是實境節目真的很辛苦。」《社長之路》預定將在5月登場。