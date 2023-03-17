64歲蔡小虎近期身體頻頻爆出狀況，去年底因小腸阻塞、沾黏狀況，緊急入院治療，當時3天後順利出院返家休息，2月卻因天氣變化大得到重感冒、嚴重咳嗽失聲，豈料17日原訂與龍千玉一起出席演唱會彩排活動，但昨一早突然緊急宣布取消工作，令人憂心他的身體狀況。

龍千玉（左）17日進行彩排練唱，蔡小虎經紀人代為出面受訪。（萬星傳播提供）

對此，蔡小虎的經紀人今日代為出面澄清，蔡小虎現在身體狀況十分良好，但去年底小腸阻塞症狀，讓他白血球指數飆破25000，擔憂引發敗血症，因此醫生當下用藥較重，雖然小腸阻塞已康復，卻逐漸發現有嚴重後遺症，他這陣子的臉部、身上會突然反覆冒出明顯紅斑、紅疹，類似蕁麻疹的症狀，連化妝都無法遮住。

他就醫後，醫生告知，這是身體排毒現象、不要有壓力，只要多休息發作的頻率就會慢慢減少，蔡小虎目前吃中藥調養，近期工作都已取消。經紀人近日提醒他不要太擔憂、維持正常作息，盼身體早日康復。

蔡小虎將會如期在4月22日、23日的「黃金歲月」演唱會演出，經紀人還向粉絲喊話，別擔心蔡小虎，「不用幫他集氣，他身體很好」，更幽默說，蔡小虎之前看到新聞寫得他好像快要離世，更收到許多好友關心，他無奈說：「我身體很好，寫得好像我要死了，電話響到快要翻臉。」