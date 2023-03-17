企業的人工智慧（AI）研究在加速，相關産業的範圍正在擴大。而其中很明顯地形成美中分庭抗禮的形勢。據日媒報導，企業開發AI論文篇數最多的企業前10名當中，有6家是美國企業、4家是中國企業。

據《日經中文網》報導，分析過去10年有關AI的研究論文發現，不僅是IT（信息化技術），製藥及醫療、能源和汽車等行業也出現高質量的成果。目前，圍繞能生成流暢文章和逼真圖像的AI，其主導權競爭日趨激烈，但在所有領域，數據的充分利用都越來越離不開AI。

在荷蘭學術信息大型企業愛思唯爾(Elsevier)的協助下，《日本經濟新聞》分析了2012～2021年的學術論文和學會論文顯示，AI論文發表篇數最多的前10名企業中，美國有IBM和微軟等6家企業、中國則有國家電網和騰訊控股等4家。至次被引用次數最多的，是美國Alphabet，它的AI論文總數量排名第3。

報導說，在2012年發佈100篇以上AI論文的只有IBM和微軟。現在各企業的論文數量迅速增加，2019年以後排名前10的企業每年都發佈100篇以上。按10年內各企業的累計論文篇數來看，IBM排在首位，它在全球擁有約3000名研究人員。

在研究的質量方面，企業的存在感也在提升。分析了被其他論文引用的次數排在前10％的受關注論文。截至2012年，發佈1篇以上受關注論文的企業僅為36家，但2021年達到約90家。IT以外的行業也在産生高質量的成果。增長明顯的是製藥與醫療、能源、汽車，其中製藥和醫療是AI應用在診斷和新藥等領域迅速推進的領域， 能源行業的前3企業均為中國企業，汽車相關領域的首位是德國零部件大型企業博世的6篇。

報導認為，現在的AI熱潮受到「深度學習」的技術革新推動，它開始於2012年前後，現在也並未出現熱潮消退的跡象。目前，處理語言並創造逼真圖像的「生成AI」已成為研究開發的主戰場，拉動此類最尖端研究的是美國科技大型企業。圍繞具備高度對話能力的AI的利用等展開競爭，主導權之爭預計將日趨激烈。