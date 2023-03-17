林采緹與男子團體「Under Lover」成員胡睿兒離婚快3年，17日與徐瑋吟（鮪魚）、李汶靜（花花）、李芝儀（安柏）、潘映竹（竹竹）擔任紅心字會「關懷弱勢家庭兒童」公益大使，被問到感情生活，林采緹透露一直都有人追求，但以前比較戀愛腦，不管對方做什麼事都能原諒，笑說「現在有原則了」。

林采緹現在對感情抱持佛系心態，還提醒鮪魚：「結婚就是一個衝動而已。」認為女生要獨立，也要有自己的事、生活，她分享自己感情底線就是對方要懂得尊重，「我希望相處是自在地而不是委屈。」至於對象條件，以前無法接受姐弟戀的她說，現在年紀小5歲或大她7歲的範圍都可以。

林采緹（左起）、徐瑋吟（鮪魚）、李汶靜（花花）、李芝儀（安柏）、潘映竹（竹竹）今天擔任關懷弱勢家庭兒童公益大使。（紅心字會提供）

而去年恢單的鮪魚，坦言目前有約會對象，戀情才剛開始萌芽，「對象是圈外人，他人還在國外，工作會飛來飛去。」鮪魚也自認有戀愛腦，過去戀愛都以結婚為前提交往，卻未能開花結果，現在的她反其道而行，笑說：「一切靠緣分。」

此外，這次紅心字會「關懷弱勢家庭兒童」公益活動，阿沁做為隱形推手，打造歌曲〈從黑夜中醒來〉，老婆花花也在MV獨挑大樑擔任女主角。花花提到音樂部分有阿沁在她相當安心，被問到阿沁現在到北京工作，會擔心他身邊誘惑太多？花花則大方表示不會，「現在結婚都快10年了，反而是他比較會查我勤。」