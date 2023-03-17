韓國啦啦隊女神李多慧（Dahye Lee）今（17日）宣布加盟樂天桃猿，成為南韓首位進軍海外的啦啦隊女神，不過其實在她之前，樂天就曾簽下「啦啦隊界IU」的李河潤，無奈疫情的關係，她無法來台，並在2021引退，成為不少球迷心目中的遺憾。

樂天桃猿2020年就簽下當年襲捲韓職的李河潤，但因為疫情的緣故，她遲遲無法來台，2021年她宣布引退，成為台灣球迷心中的遺憾。其實，現年24歲的李河潤，2017年開始成為韓華鷹隊的啦啦隊員，而她的表哥也在該隊效力。

李河潤目前轉戰演員和模特兒。（圖／取自李河潤IG）

身高170公分、且神似歌手IU（李知恩）的李河潤，有「啦啦隊界IU」美譽，因為出色外型和火辣身材，讓她人氣暴漲，而不當啦啦隊的她，目前轉戰演員和模特兒，從她的社群也可看到她的近況，IG擁有超過9萬名粉絲追蹤。

李多慧2019年以KIA起亞虎啦啦隊員出道，但因為人氣過高，疑遭內部成員攻擊，讓她只好離開球團，平息風波。而樂天桃猿今官宣李多慧將加入「樂天女孩Rakuten Girls」，而她的第一場演出將在4月14日，消息一出讓網友都興奮不已。