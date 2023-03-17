新北一名人妻發現丈夫在晚上外出後失去聯繫，委託徵信社調查後才發現丈夫經常前往女同事小花（化名）的住處過夜，同時丈夫遭開的違停罰單地點就在小花家附近，讓她氣得將2人告上法院求償撫慰金。新北地院審結，判2人須連帶賠償20萬元為適當。可上訴。

判決書指出，元配主張，丈夫自2021年間經常在晚上或傍晚外出失去蹤影，她委託徵信業者調查後才得知，丈夫下班後就會前往女同事小花的家中，2人逛街還會挽手行走，接著直奔小花家中同住過夜，直到清晨才離去，認為2人早已發生過無數次性行為。

元配控訴，她回頭比對丈夫於2018年及2019年間遭開的3張汽車違停罰單紀錄，才發現丈夫被開單的地點步行至小花家只需10分鐘，顯見2人早於2018年就有不正當交往，明顯侵害她的配偶權，依法向2人求償200萬元撫慰金。

對此，小花稱與人夫僅是同事關係，因為他下班時間較晚，經常會與其他同事一同聚餐，至於挽著手是因為當天下雨，去她的家是為了討論公事，人夫並沒有經常留宿，認為元配求償無理。

新北地院審理時，法官發現小花與人夫外出時的確有牽手及挽手的互動，並非尋常的舉動，若為同事討論公事，大可於白天在辦公室進行，依一般經驗法則判斷，實在難認有需要特地前往同事家中過夜留宿的必要，再加上2人均未具體提出討論何種公事，故不採信，認為元配求償有理，酌情後判2人須連帶賠償元配20萬元為適當。可上訴。