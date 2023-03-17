TVBS《來吧！營業中2》本周六（18日）邀請到近期雙喜臨門的范少勳擔任小幫手，現場直接上位成「藝術總監」謝金燕貼身助理並大獲稱讚，范少勳開心表示：「我一直都很喜歡職人，所以最想挑戰髮型師的工作，感覺要超有勇氣才能拿起剪刀！我也很開心可以跟這麼多前輩合作，從沒想過自己有機會可以和姊姊一起工作，姊姊本人真的超親切又幽默。」

范少勳（右一）擔任小幫手。（TVBS提供）

還在試營運階段的星之沙龍，慘遭製作單位猛攻式魔鬼訓練，各種客群考驗之餘，本集甚至讓修杰楷與王子邱勝翊分組競賽、大比提案，獲勝者即可擔任FEniX首張專輯封面造型顧問！得知與楊銘威、黃柏峰一組的修杰楷調皮地對王子邱勝翊說：「我拿楊銘威跟你換謝依霖」，王子邱勝翊更機靈回答：「我可以選黃柏峰嗎？」而FEniX彼此捉弄、互相挖坑的行為，更引來「偶像男團前輩」王子邱勝翊開玩笑表示：「男團都有心結啦！」過來人經驗之談笑壞現場眾人。

這一季擔任酒水生活部長的楊銘威被一連串從早到晚的陪酒要求折騰到大喊職業傷害，老婆方志友特別到場探班，楊銘威愛妻心切搶著幫忙洗頭，正當方志友沈浸在浪漫氛圍表示：「這是你第一次幫我洗頭」，楊銘威卻失手讓沾滿泡泡的頭髮重重甩到方志友完妝的臉上，還搶走攝影師飯碗，非要拍到老婆「死亡視角」才甘願！甚至與好友修杰楷一同大爆方志友閨房小秘密，荒唐行徑堪稱大型坑妻現場，惹得方志友大喊：「我殺了你喔！」