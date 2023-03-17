台視、衛視中文台寵物實境節目《哈囉!毛小孩》本周六(18日)有小幫手加入，由莎莎和茵聲為膳食組及美容組增添助力。登門的客人名單也相當華麗，包含徐乃麟、徐新洋父子檔、王彩樺與正妹女兒庭庭、曾莞婷、郭靜等人。

徐乃麟心直口快，立刻點出食物味道不夠好。（台視提供）

徐乃麟個性直接敢言、心直口快，當他上門之後只吃了幾口，立刻點出食物味道不夠好、餐點溫度不夠...等可以改進的部分，就連陶晶瑩的拿鐵拉花也被形容，根本是拉了一隻小老鼠。超直白的各式建議，讓許富凱和莎莎直呼：「壓力好大！」並馬上幫餐點重新加熱。

徐乃麟吃了一口便笑說：「沒有瓦斯是不是？怎麼進去美容室看一下狗就冷掉了」莎莎直接求饒：「客人你不要這樣好不好，我們平常也是當明星，麥安捏好否！」許富凱做勢下跪，陶晶瑩也打圓場：「許富凱已經快要瘋掉，都要退出歌壇了，不要再逼他了。」許富凱回到廚房後緊張的深呼吸：「好可怕！」

不過好在狗狗「波波」很給面子，食物一端上桌，波波馬上開吃，讓徐乃麟相當歡喜，表示：「不錯耶！我們給牠食物，從來沒有一開口就吃。」陶晶瑩聽到也開心的雙手比讚。