彰化縣鹿港鎮某鄉間道路上，一輛貨車後門沒鎖好「邊開邊甩」，嚇壞一旁的騎士阿伯趕緊向右閃。

看著看著就跟著閃了！日前在彰化縣鹿港鎮一處鄉間道路上，1名騎士阿伯與汽車在等待貨車經過，由於道路狹窄，2車變停在一旁等待大車過來會車，沒想到，阿伯疑似遠遠就看到貨車後斗的門沒關好，看著貨車越來越接近，阿伯趕緊向右靠，差點就被貨車後門「甩到」擊中；驚悚的畫面，也讓網友嚇翻「真的是要命來的，真的恐怖駕駛」、「好險阿伯反應快」。

一名男子在臉書社團「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」發文，並分享1段41秒轉傳影片，拍攝地點位於彰化縣鹿港鎮一處鄉間道路，從畫面中可見，由於鄉間道路比較狹窄，當遇到對向車輛來時，減慢速度或停下車輛讓雙方會車會比較安全，因此，畫面中駕駛與前方的阿伯騎士在等待1輛貨車經過要會車，豈料，貨車的後斗上的後門沒關好，當貨車煞停時，未關的後門「甩了一下」，騎士阿伯嚇得趕緊向右靠，以免遭受沉重的鐵門重擊。

影片一出，網友也罵翻紛紛留言表示「人家開車是要錢，這個開車是要命啊」、「差點買單送客」、「真的是要命來的，真的恐怖駕駛」、「好險阿伯反應快」、「阿北嚇死了」、「阿伯眼明手快，沒有老眼昏花」、「太扯了這樣很危險」、「學長你太誇張囉」、「這個打到鐵定往生」、「我看著看著就跟著閃了」。