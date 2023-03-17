中視《飢餓遊戲》周日（19日）播出到宜蘭出外景，主持人峮峮和來賓林襄宛如夢幻組合，2位啦啦隊女神穿著按摩鞋合體跳啦啦舞，即使腳底很痛，仍保持甜美笑容，讓在場男藝人們看得如癡如醉，孫協志也大讚：「太專業了。」

接著遊戲規則，讓藝人們穿上按摩鞋扛著鋼桶轉一圈再丟出去，由於鋼桶體積大又有重量，女藝人扛著有些吃力，峮峮、林襄被指動作像阿婆跟喪屍，王仁甫還補槍說：「我發現再漂亮的女生，扛這個都不好看。」

本集藝人包括李愛綺、林襄、楊子儀、高欣欣、施名帥等人，並以「40歲是人生分水嶺」為主，分成青年隊以及中年隊，到經典猜歌遊戲時，發現林襄竟是「遊戲黑洞」，播放青年隊優勢的「2010年代的歌」，卻半首都猜不出來。沒想到，接棒到峮峮竟也一樣，聽每首歌都是一頭霧水的表情，敵隊的王仁甫笑虧：「妳們2棒就已經把所有的歌都全部聽完了。」

施名帥首次來到需要禁食的《飢餓》，孫協志幫忙打強心針：「當作來玩的概念，只是不能吃東西而已。」沒吃早餐的施名帥則回應：「我超餓，我現在就超餓。」而開場錄影時，施名帥剛好站在林襄旁邊，讓他羞喊：「蠻開心的。」《飢餓遊戲》每周日晚間8點在中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台也有播出。