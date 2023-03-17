藝人柯佳嬿17日晚間出席資生堂紅色活酵超導奇蹟露上市活動，一身白色性感貼身套裝露出修長美腿引起尖叫，身兼品牌全新代言人的她剛結束米蘭時裝周行程，又要緊鑼密鼓的宣傳月底即將上映的《模仿犯》，好奇問她怎麼排解工作壓力？她大笑這幾天《黑暗榮耀》第二季上線，工作壓力全靠追劇排解，還說得力小幫手超導奇蹟露也讓她就算熬夜追劇，肌膚一樣閃耀有光澤，也是她目前梳妝台上的神器之一。同時品牌日前還辦了粉絲見面會，幸運抽出三名幸運兒可以和柯佳嬿一起合照，其中一位還是韓國特地飛來參加活動，好奇問柯佳嬿會不會覺得很開心？她幽默回答：可能是飛來看許光漢順便來看我吧！

柯佳嬿與粉絲親密互動。（吳松翰攝）

而資生堂今年推出的話題之作則是備紅色活酵超導奇蹟露」，先是以中亞的克菲爾活酵乳結合北海道的七星米做培育，萃取出其中的活酵克菲爾萃取物，並搭配亮白淨膚成份的4MSK與日本四國香柚精萃，一滴就有100萬活酵效能，協助肌膚底層持續循環更新，再造肌膚的年輕狀態。