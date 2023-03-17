今年是第五年發布的亞太地區高成長企業排行榜，是由英國《金融時報》與全球頂尖調查公司Statista共同評選，2023年排名所納入的是營收自2018至2021年期間成長最快的亞太地區企業，根據企業的營收年複合成長率（CAGR）評選出前500名高成長企業。

「金融時報」指出，排行榜篩選條件之一是企業總部位於澳洲、香港、印度、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加玻、南韓、台灣、泰國或越南。另外在企業參與2023年排名的門檻條件包括年複合成長率（CAGR）須達16.3％以上；2018年營收至少達10萬美元、2021年營收至少達100萬美元，經評選，今年亞太區高成長企業榜單中，僅15家台灣企業入榜。

圓剛因搭上居家辦公的熱潮，2019年起營收成三級跳，由29.47億元，一躍來到2020年的70.51億元，雖然2021年、2022年因疫後商機趨緩，營收走跌，但全年營收仍達到47.15億元及39.69億元，與疫情前的20餘億元相比，仍保有幾近倍數成長的空間。

為備戰解封行情，圓剛今年積極調整產品研發方向，由單品走向解決方案，圓剛指出，研發方向做此調整，並非為了提升毛利率，而是希望切中客戶的痛點，增加客戶的黏著度，當然產品組合優化，對毛利率還是有正向的挹注。

伴隨著產品優化，圓剛樂看應可化解部分對毛利率不利的因素，預期今年毛利率應會落在45％至50％之間，與去年表現大致相當，至於營收表現，法人推估應有機會拚平去年，甚或有微幅成長。