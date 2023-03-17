中國大陸於2月時提出一項和平提案，包含12大點來結束烏俄戰爭，而這一個提案要求莫斯科和基輔進行談判，以實現全面停火，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）本週四（16）表示，美國認為現在就要俄國和烏克蘭停火的話，將只會「確立」俄羅斯所佔領土的結果。

綜合土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）和俄羅斯《塔斯社》17日報導，柯比表示，雖然北京的這一個備受關注的停戰提案「聽起來非常合理」，但它最終將導致俄羅斯所佔據的領土合法化，並「構成對聯合國憲章的另一次持續違反」。

他在一次線上簡報中告訴記者們：「目前來是，實施停火實際上將確立俄羅斯的征服（合法化）。事實上，這將承認俄羅斯所佔地區，以及其企圖通過武力征服鄰國領土的所有行為。」

「俄羅斯基本上還可以善用停火來進一步鞏固其在烏克蘭的地區，重建他們的部隊、重新裝備，重新配置，保留他們，以便在他們選擇的時候重新發動攻擊。坦率地說，這不是我們（美國）認為通往公正和持久和平的一個步驟。」

柯比表示，拜登政府「一直在鼓勵」中國大陸領導習近平與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）交談，並說「中國大陸可以在這裡真正了解烏克蘭的觀點，而不僅僅是普丁的觀點。」中國大陸一直聲稱在俄羅斯對烏克蘭的戰爭中保持中立，但其避免批評莫斯科，並在聯合國連續投票中反覆支持或棄權，並不斷提醒莫斯科和北京的戰略夥伴關係。

2月24日，北京提出了一項結束烏克蘭戰爭的和平提案，違背了烏克蘭方長期以來的要求，即在俄羅斯撤出其所有被佔領領土之前不實施停火。

澤倫斯基對中國大陸的提案反應冷淡，但表示這個提案「不算糟糕」，並指出他的政府支持北京提出的部分項目。