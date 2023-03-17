南方治理平台首長會議今天在高雄登場，台南市長黃偉哲與嘉嘉高屏澎縣市首長齊聚一堂，黃偉哲表示，「沒有什麼事情不可以談，沒有什麼事情不可以合作」，期待南部各縣市持續透過平台進行具體合作討論，不分藍綠，共同為各縣市民眾以及台灣民眾謀得最大福利。

由於南部水情不樂觀，面對南部縣市關切的水資源議題，黃偉哲舉例，嘉義跟台南是「有庫無水」，有水庫但降雨不足，而高雄、屏東則擁有包括地下水、伏流水以及地面河川等相對豐富的水資源，若能相互協調合作，就能做得更好。

黃偉哲也說，目前在嘉義、台南灌溉區已實施休耕補助，曾文水庫目前庫存水量比2021年百年大旱還多了約1500萬噸到1700萬噸，能度過6月至7月中旬，但仍呼籲大家節約用水。

此外，台南也與中央合作積極推動多項水資源工程，包括曾文南化聯通管、白河水庫第二期更新改善、南化水庫溢流堰加高等水源調度及水庫改善工程，加上台南3座再生水廠陸續完工通水及中央積極推動台南海水淡化廠，從既有水源改善到新興水源開發，政策雙管齊下，緩解台南水情。

黃偉哲說，「南方治理平台」不是一個口號，而是實際治理合作，因為在廢棄物、水資源、空氣品質、綠色交通等議題上，很難有縣市獨好，必須透過區域合作，真正做到同島一命、同舟共濟，希望未來一年一次首長會議、半年一次幕僚長會議，以及平日都能持續有更多具體合作討論。