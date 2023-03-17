2024年民進黨第16任總統提名初選領表登記作業今（17）日截止，僅有黨主席賴清德一人登記，已可確定由賴清德成為民進黨2024總統提名人，民進黨將於4月12日中執會通過後公告提名。民進黨中央中午也邀集黨內網路聲量高的立委及民代，協助黨中央打2024的「空戰」，且民進黨人士強調，這是「正規軍的作戰，不是側翼」！

根據《中評社》報導，民進黨黨中央找了黨內聲量高的民代、立委，討論接下來2024大選對造謠、抹黑等該如何回擊，要在「空戰」上有協防能力，希望大家可以協助，後續也會不定期的和大家開會，宣示黨團結一致作戰。

民進黨人士強調，這是「正規軍的作戰，不是側翼」，希望在大選建立「空防系統」，並針對「疑賴論」、「疑美論」等，希望地方民代、立委，可以用自己臉書工具協助詮釋、澄清。

民進黨人士提到南投立委補選作戰模式，收到良好功效，希望2024大選能夠團結一致作戰，可以讓南投成功模式在2024大選發揮效用。