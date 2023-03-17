大陸網上流傳一段年輕女子穿著仿製日本軍服在街頭與好友嬉笑打鬧的影片，引發許多網民關注。海南省海口市公安局瓊山分局通報稱，影片中嬉鬧的2人因擾亂公共秩序被行政拘留5日，女子所穿日軍服裝是網購所得。

據香港《經濟日報》報導，網民提供的網路影片顯示，該女子穿日本二戰軍服公然在大排檔吃飯嬉鬧，女子還雙手抹嘴拉扯同伴，嬉戲談笑。

報導指出，大陸網民大多就「穿仿製日軍服」一事表達憤怒。有人說，「現在的年輕人，沒有參與過歷史，沒有感同身受過歷史，覺得與歷史太遠，就沒有對歷史的敬畏之心」。但是也有陸媒報導引述大排檔老板稱，女子是電影公司招的演員，拍完戲來吃飯。

據海口市公安局瓊山分局隨後發布通報稱，16日一則女子身穿仿製日本軍服在海口某夜市與好友打鬧的視頻在網絡上傳播，引發關注。事發後，海口市公安局瓊山分局鳳翔派出所依法對涉事女子吳某、梁某進行傳喚。經查，3月15日19時許，吳某、梁某在瓊山區中山南路某飯店吃飯時，吳某將梁某在網上購買的仿製日本軍服穿在身上嬉笑打鬧。

海口市公安局通報說，吳某、梁某因擾亂公共秩序被公安機關依法行政拘留5日，案件正在進一步偵辦中。